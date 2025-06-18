展出攻擊性武器惹議　以色列多家廠商遭巴黎航展封鎖

▲第55屆巴黎航空展上，以色列四家主要公司展位被主辦單位關閉。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

在法國巴黎16日揭幕的第55屆巴黎航太展上，因以色列多家國防企業未遵守法方禁止展示攻擊性武器的規定，主辦單位臨時關閉了以色列的主要展區，並以黑色隔板圍起，突顯其「異類」地位。此舉引發以色列政府與業界強烈不滿，認為此舉「前所未有」、「荒謬」，背後更帶有濃厚的政治與商業動機。

根據《路透社》報導，被封鎖的展位包括以色列國防大廠如埃爾比特系統公司（Elbit Systems）、拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael）、以色列航空工業公司（IAI）及無人系統開發商Uvision。雖然部分規模較小、未展出硬體裝備的以色列展位仍可繼續開放，但主力展館幾乎全面受限。

主辦方事後聲明表示，所有參展商早在開展前已接獲通知，不得展示攻擊性武器，並稱以色列駐法大使館曾對此原則表達認可。但以色列國防部卻強調，他們是在深夜已完成展位布置後才被臨時告知撤展，直指法方做法粗暴且不合理。

以色列國防部隨即發表強烈譴責聲明，指出法方決定「令人震驚且史無前例」，背後不僅反映出對以色列國防工業的政治敵意，更夾雜對以色列高性能軍火在國際市場具競爭力的商業忌憚。

以色列航空工業公司總裁博阿茲・利維（Boaz Levy）更批評，展區被黑牆圍隔的畫面讓人聯想到「猶太人曾在歐洲歷史上被邊緣化的黑暗時代」。

美國共和黨政治人物亦對此表達不滿。阿肯色州州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在現場接受媒體訪問時稱此舉「荒唐至極」；參議員布里特（Katie Britt）則痛批法國的決定「短視近利」。

以色列國防企業代表也紛紛發聲抗議。埃爾比特系統高層梅沙爾・薩松（Meshar Sasson）質疑法國此舉意圖阻礙公平競爭，「如果技術比不上，難道就用行政手段封殺對手？」他反問。拉斐爾公司則稱此為「毫無邏輯的政治干預」。

主辦單位對外表示，正持續協調，希望能找到妥善解決方案。但截至目前，法國總理辦公室尚未針對以方抗議做出正式回應。