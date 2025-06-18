相守47年終披婚紗！祖父母「攜手一生」婚禮感動圓夢

▲雲林家扶中心為結褵近半世紀阿公阿嬤舉辦「攜手一生」婚禮，一圓兩對祖父母婚紗之夢。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林家扶中心一圓兩對祖父母婚紗之夢，為結褵近半世紀阿公阿嬤舉辦「攜手一生」婚禮，主委陳燦勲與副主委李萬吉以雙方主婚人見證、證婚人則邀請雲林縣長張麗善，堀頭里長李萬壽與社區發展協會長輩們共同見證家扶祖父母囍宴，最難得的是來自西藏哲蚌寺的昂望嘉措格西為新人披上哈達祝福。

縣長張麗善證婚感性祝福，張麗善說，六月新娘最美麗，在充滿愛的雲林縣，家扶攜手富士春落羽松、世唯囍餅、日興堂、蒂芬妮婚紗舉辦愛的典範，讓66歲吳永宗與64歲吳秀准圓了47年婚紗夢想；還有68歲林連興與63歲蘇美玲結婚45年後，阿嬤不願因阿公胰臟癌遺憾，披婚紗與阿公走向愛的大道，見證永恆的愛。

▲自西藏哲蚌寺的昂望嘉措格西為新人披上哈達祝福。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林家扶主委陳燦勲表示，吳永宗、吳秀准愛情故事是早期家庭縮影，因家境清貧加上傳統習俗適逢親人過世後百日內不得舉辦喜事，因而未能穿婚紗。當阿嬤吳秀准穿婚紗被阿公吳永宗挽著步上紅地毯，幸福洋溢臉龐，秀准阿嬤嬌羞感謝縣長來證婚，更謝謝家扶社工老師。

雲林家扶虎尾區副主委李萬吉指出，林連興與蘇美玲阿公阿嬤是勇敢生命鬥士，阿公近年因罹癌健康不穩定，但夫妻感情更堅定相互扶持。雲林家扶希望透過婚禮，重溫45年前結婚時的甜蜜與喜悅，蹣跚步履溫馨注入愛的力量，尤其堀頭里社區發展協會的長者們參與這場婚禮，讓家扶的服務分享社區長輩，讓愛的喜悅與溫暖擴散。

林連興孫女慈淨以烏克麗麗彈奏「月亮代表我的心」獻上最棒祝福。雲林家扶主委陳燦勲說明，服務縣內近千戶弱勢家庭，祖父母均健在僅有97戶，有57戶結婚時未能穿婚紗拍照，最主要當時經濟因素不允許，二來長輩對婚紗看法可有可無。這讓家扶社工訪視服務過程，聽到阿公阿嬤心聲「如果當時有穿婚紗」、「如有張婚紗照片多好」，起心動念舉辦婚禮為他們圓夢。

▲家扶攜手富士春落羽松、世唯囍餅、日興堂、蒂芬妮婚紗舉辦愛的典範。（圖／記者游瓊華翻攝）