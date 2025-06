男遊客看展自拍「撞破18世紀畫作」 美術館怒提告：毀壞文化財

▲男子意外撞壞18世紀畫作。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

義大利烏菲茲美術館(Uffizi Gallery)傳出一件300多年歷史的藝術品受損事件,一名遊客在美術館內參觀時,在一幅18世紀畫作前自拍,結果一個沒站穩,整個人不小心撞到畫作上,導致珍貴畫作被撕裂一個洞。

事件21日發生在佛羅倫斯(Florence)當地知名的烏菲茲美術館,一名男遊客與女友一同參觀美術館時,他意外撞毀了義大利藝術家加比尼亞(Anton Domenico Gabbiani)於1712年所創作的托斯卡納(Tuscan)王子Ferdinando de’ Medici的肖像畫。

A tourist visiting the Uffizi Galleries this morning in Florence tripped and damaged a XVII century painting after falling over while taking a selfie.



The painting by Anton Domenico Gabbiani was removed to allow restorers to work on it.pic.twitter.com/MLjreOShAq