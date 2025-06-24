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男遊客看展自拍「撞破18世紀畫作」 美術館怒提告：毀壞文化財

男遊客看展自拍「撞破18世紀畫作」 美術館怒提告：毀壞文化財。（圖／翻攝自X）

▲男子意外撞壞18世紀畫作。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

義大利烏菲茲美術館(Uffizi Gallery)傳出一件300多年歷史的藝術品受損事件，一名遊客在美術館內參觀時，在一幅18世紀畫作前自拍，結果一個沒站穩，整個人不小心撞到畫作上，導致珍貴畫作被撕裂一個洞。

事件21日發生在佛羅倫斯(Florence)當地知名的烏菲茲美術館，一名男遊客與女友一同參觀美術館時，他意外撞毀了義大利藝術家加比尼亞(Anton Domenico Gabbiani)於1712年所創作的托斯卡納(Tuscan)王子Ferdinando de’ Medici的肖像畫。

從監視器畫面中可看到，這名男遊客站在畫作前，試圖模仿畫作中人物的姿勢拍照，結果一個不小心沒有站穩，整個人往後倒在畫作上，意外在畫中人物右靴的附近撞出一個洞。

館方工作人員表示，目前已將破損畫作移出展場並且進行修復，有鑑於部分遊客來美術館參觀並非真心為了藝術，而是為了製作內容分享到網路上，為了制止這種歪風，館方將會對這類型遊客採取更嚴厲的措施，已對毀壞畫作的男遊客提出破壞文化遺產的起訴，未來有可能需要賠償損失。

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