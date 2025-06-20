納坦雅胡怨：「伊朗空襲」害我兒子婚禮延期！　以色列人炸鍋

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

伊朗空襲以色列南部城市貝爾謝巴（Beersheba），當地一間醫院也遭到重創。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）親自視察災區並在此發表談話，然而他卻說道，自己的次子也因為以色列空襲導致兩度取消婚禮，對未來兒媳婦是一種犧牲，相關言論隨即引發撻伐，認為他毫無同理心，無視民間疾苦與平民死傷。

根據《衛報》報導，納坦雅胡19日在遭到飛彈擊中的醫院前對著鏡頭發表談話，他引用了二戰德國納粹對倫敦實施的「倫敦大轟炸」（The Blitz）並採用邱吉爾式的語調說，因為安全威脅，兒子阿夫納（Avner）的婚禮已是第二次被迫延期，兒子的未婚妻失望透頂，更不用說新郎的母親，也就是他的妻子有多難過。

納坦雅胡說，「這讓我想起了倫敦大轟炸期間的英國人民。我們正在經歷一場閃電戰。有人因此罹難，他的家人因為至親死亡悲痛，我深感同情。」藉此強調以色列人所面臨的困境。

納坦雅胡兒子阿夫納原定2024年11月舉行婚禮，但因安全問題推遲，如今則是第二次遭到取消。

他說，「我們每個人都付出了各自的代價，我的家人也未能倖免。」他還說，妻子莎拉也是「一位英雄」，承擔了許多個人損失。

▲以色列總理納坦雅胡視察索羅卡醫院（Soroka Hospital）。（圖／路透）



這番言論一出，立刻引發以色列網友不滿，他們認為，納坦雅胡執政17年後，已經完全與以色列的民間疾苦與現實脫離，毫無同理心。

以色列民眾安格雷斯特（Anat Angrest）指出，這些苦難並未放過她的家人，因為她的兒子馬坦（Matan）作為人質已被哈瑪斯囚禁在加薩的地牢622天。

以色列議員卡里夫（Gilad Kariv）更直言，納坦雅胡是個「毫無邊界的自戀者」，許多家庭不只是延期婚禮，而是永遠失去了舉辦婚禮的可能。

此外，納坦雅胡讚揚妻子為「英雄」的說法也遭譏諷，因為他的妻子早已因為豪奢成性在以色列人中惡名昭彰。卡里夫反駁稱，「真正的英雄是那些值夜班的醫生，以及在遠距上課中撐起孩子們的老師」。