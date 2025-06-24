以軍對德黑蘭展開「最大規模空襲」！　以伊互相發布撤離警告

▲圖為先前伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普於美東時間23日晚間（台灣時間24日清晨）宣布，以色列與伊朗雙方已達成全面停火協議，預計在約6小時後正式生效，為期12小時，之後衝突將結束。不過在停火啟動前，雙方仍持續進行最後一輪行動，以求在停火前爭取戰略優勢。

以色列官方對CNN透露，目前對伊朗的軍事行動已接近尾聲，情報單位所掌握的攻擊目標幾近完成。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）22日表示，以軍已「非常非常接近完成」在伊朗的軍事目標，並強調不希望以色列被捲入一場消耗戰。

以軍發言人德夫林（Effie Defrin）23日表示，以色列對德黑蘭展開了有史以來「最廣泛」的一波空襲，共出動50架戰機、投擲100枚彈藥，打擊伊朗軍事據點及國內安全基礎設施。他指出，以軍目前正加強對伊朗地對地飛彈發射器的攻擊，以削弱其反擊能力，「我們越深入打擊，就越能減少他們發射飛彈的能力。」

德夫林強調，以色列仍握有大量打擊目標，若有需要，將擴大對德黑蘭及其他地區的空襲。他並指出，以色列已與中東各國夥伴保持聯繫，準備應對伊朗對美軍週末空襲的可能回應。

伊朗與以色列也同步對彼此地區發布撤離警告。伊朗透過準官方媒體「梅爾通訊社」（Mehr News Agency）呼籲，位於特拉維夫郊區的拉瑪干（Ramat Gan）居民應緊急撤離。幾乎同時，以色列國防軍（IDF）亦針對德黑蘭第7區發布疏散令，要求民眾「立即撤離」，並警告留在當地將有性命之虞。

以軍表示，對伊朗軍事基礎設施的行動仍在持續，強調這些行動是為打擊伊朗政權的核心軍力。儘管川普所宣布的停火協議即將生效，當前雙方仍處於衝突最緊繃的階段。