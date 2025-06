伊朗攻擊美軍基地被「成功攔截」　卡達外交部：強烈譴責

▲駐伊拉克美軍阿薩德空軍基地(Al Asad Airbase)。(圖/達志影像/美聯社)

記者鄒鎮宇/綜合報導

台灣時間24日凌晨,伊朗對美國在中東的軍事設施發動攻擊,目標包括位於卡達的烏代德空軍基地。根據多家國際媒體報導,此次攻擊未造成任何人員傷亡,卡達政府對事件表示強烈譴責。

根據《CNN》的報導,卡達國防部表示,其空防系統成功攔截了伊朗發射的飛彈,避免了攻擊造成的任何傷亡或損害。烏代德空軍基地是美國在中東地區的重要軍事設施,也是美軍中央司令部的指揮中心之一。

《BBC》報導指出,卡達外交部發言人馬吉德·安薩里在社交媒體X上表示,此次攻擊是對卡達主權、領空、國際法以及聯合國憲章的公然侵犯,對此強烈譴責。他強調,卡達空防系統已成功攔截飛彈,並在事發前完成基地人員的撤離,確保所有相關人員的安全。

安薩里進一步表示,卡達保留以對等方式回應此侵略行為的權利,並將採取必要措施捍衛國家安全。

WILD FOOTAGE ????????



Video shows air defenses intercepting incoming Iranian missiles over Qatar.



Iran is officially striking the United States of America pic.twitter.com/lc3fcLSoA3