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伊朗攻擊美軍基地被「成功攔截」　卡達外交部：強烈譴責

▲▼駐伊拉克美軍阿薩德空軍基地（Al Asad Airbase）。（圖／達志影像／美聯社）

▲駐伊拉克美軍阿薩德空軍基地（Al Asad Airbase）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣時間24日凌晨，伊朗對美國在中東的軍事設施發動攻擊，目標包括位於卡達的烏代德空軍基地。根據多家國際媒體報導，此次攻擊未造成任何人員傷亡，卡達政府對事件表示強烈譴責。

根據《CNN》的報導，卡達國防部表示，其空防系統成功攔截了伊朗發射的飛彈，避免了攻擊造成的任何傷亡或損害。烏代德空軍基地是美國在中東地區的重要軍事設施，也是美軍中央司令部的指揮中心之一。

《BBC》報導指出，卡達外交部發言人馬吉德·安薩里在社交媒體X上表示，此次攻擊是對卡達主權、領空、國際法以及聯合國憲章的公然侵犯，對此強烈譴責。他強調，卡達空防系統已成功攔截飛彈，並在事發前完成基地人員的撤離，確保所有相關人員的安全。

安薩里進一步表示，卡達保留以對等方式回應此侵略行為的權利，並將採取必要措施捍衛國家安全。

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