快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普於美東時間23日晚間（台灣時間24日清晨）宣布，以色列與伊朗雙方已達成全面停火協議，將在約6小時後正式生效，預計持續12小時，並表示希望這場衝突能就此劃下句點，成為永久性的和平開端。

CNN報導，川普透過社群媒體發文指出，「以色列與伊朗之間已完全同意實施『全面且徹底的停火』，預計約6小時後，待雙方完成手上最後任務後啟動，停火時長12小時，之後這場戰爭將被視為結束。」

川普並未具體說明這項協議是否由美方居中斡旋，也未透露雙方是否會有進一步的和談安排。但他強調此為雙方同意的條件，顯示在連日衝突與空襲過後，戰局或將迎來重要轉折。

以下為川普在Truth Social發文全文：



恭喜大家！以色列與伊朗之間已完全達成協議，將實施全面且完全的停火（大約從現在起6小時後開始，屆時以色列與伊朗將結束並完成正在進行的最後任務），停火時間為12小時，屆時這場戰爭將被視為結束！

正式來說，伊朗將首先啟動停火，並於第12小時由以色列啟動停火；到了第24小時，全世界將共同向這場為期12天的戰爭正式劃下句點。

在各自的停火期間，另一方將保持和平與尊重。在一切如預期運作的前提下（而事實也將如此），我想要向兩國—以色列與伊朗—表達祝賀，他們展現了耐力、勇氣與智慧，終結了這場應該被稱為「12天戰爭」的衝突。

這是一場本可能持續數年、甚至摧毀整個中東的戰爭，但它並未發生，也永遠不會發生！

願上帝保佑以色列，願上帝保佑伊朗，願上帝保佑中東，願上帝保佑美利堅合眾國，願上帝保佑全世界！