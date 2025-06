快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

Video geolocated and verified by CNN shows burning debris falling next to a highway in Qatar after Iranian missiles fired at US base Al-Udeid were intercepted.

記者張靖榕/綜合報導

伊朗於23日向駐卡達與伊拉克的美軍基地發射至少10枚飛彈,這是對美國總統川普上周末下令轟炸其核設施的報復行動。攻擊目標之一為美軍在中東最大基地——位於卡達杜哈的烏代德空軍基地(Al Udeid Air Base),當時川普正在白宮召開國安會議。卡達國防部表示,伊朗總共發射12枚飛彈,11枚遭該國防空攔截,1枚落入美軍基地。

▲伊朗向駐卡達美軍基地發射多枚飛彈,大部分遭到攔截。(圖/翻攝X)



綜合外電報導,美國官員透露,過去數日美軍已自該基地撤離至少40架飛機,並調動部分部隊。攻擊發生後,官方表示目前無美方人員傷亡通報。多哈上空傳出爆炸聲,愛國者飛彈防禦系統成功攔截來襲飛彈,區域內所有美軍基地進入高度戒備狀態。

卡達國防部指出,該國攔截下幾乎所有來自伊朗發射的飛彈,伊朗總共發射12枚,卡達攔截下11枚 ,但有一枚沒有攔截到,該枚飛彈擊中了美軍基地,但目前沒有通報任何傷亡。

此一攻擊發生之際,德黑蘭警告美國將為轟炸其核設施「直接付出代價,而非躲在以色列背後」。一名伊朗高級官員更向媒體宣稱,伊朗已準備好應對可能長達2年的戰爭。伊朗駐聯合國代表團則發表聲明,指責美國、以色列、英國、法國及國際原子能總署署長,應對伊朗平民死傷「負完全責任」。

川普總統於美東時間22日晚間(台灣23日清晨)下令展開「午夜鐵鎚行動」(Operation Midnight Hammer),動用重達30,000磅的GBU‑57鑽地炸彈,攻擊伊朗三處核設施。隔日川普公開表示可能推翻伊朗政權,引發德黑蘭激烈反應。

伊朗國營媒體強硬警告,最多可能有5萬名美軍將以「棺材」的形式被送回華府。根據美方資料,目前約有4萬名美軍部署於中東地區。

