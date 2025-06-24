快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

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Video geolocated and verified by CNN shows burning debris falling next to a highway in Qatar after Iranian missiles fired at US base Al-Udeid were intercepted.♬ original sound - CNN
記者張靖榕／綜合報導
伊朗於23日向駐卡達與伊拉克的美軍基地發射至少10枚飛彈，這是對美國總統川普上周末下令轟炸其核設施的報復行動。攻擊目標之一為美軍在中東最大基地——位於卡達杜哈的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），當時川普正在白宮召開國安會議。卡達國防部表示，伊朗總共發射12枚飛彈，11枚遭該國防空攔截，1枚落入美軍基地。
▲伊朗向駐卡達美軍基地發射多枚飛彈，大部分遭到攔截。（圖／翻攝Ｘ）
綜合外電報導，美國官員透露，過去數日美軍已自該基地撤離至少40架飛機，並調動部分部隊。攻擊發生後，官方表示目前無美方人員傷亡通報。多哈上空傳出爆炸聲，愛國者飛彈防禦系統成功攔截來襲飛彈，區域內所有美軍基地進入高度戒備狀態。
卡達國防部指出，該國攔截下幾乎所有來自伊朗發射的飛彈，伊朗總共發射12枚，卡達攔截下11枚 ，但有一枚沒有攔截到，該枚飛彈擊中了美軍基地，但目前沒有通報任何傷亡。
American soldiers watching their air defense missiles smashing Iran’s ballistic missiles over Qatar tonight pic.twitter.com/W89iVxpgQJ— Visegrád 24 (@visegrad24) June 23, 2025
此一攻擊發生之際，德黑蘭警告美國將為轟炸其核設施「直接付出代價，而非躲在以色列背後」。一名伊朗高級官員更向媒體宣稱，伊朗已準備好應對可能長達2年的戰爭。伊朗駐聯合國代表團則發表聲明，指責美國、以色列、英國、法國及國際原子能總署署長，應對伊朗平民死傷「負完全責任」。
川普總統於美東時間22日晚間（台灣23日清晨）下令展開「午夜鐵鎚行動」（Operation Midnight Hammer），動用重達30,000磅的GBU‑57鑽地炸彈，攻擊伊朗三處核設施。隔日川普公開表示可能推翻伊朗政權，引發德黑蘭激烈反應。
伊朗國營媒體強硬警告，最多可能有5萬名美軍將以「棺材」的形式被送回華府。根據美方資料，目前約有4萬名美軍部署於中東地區。
Wow. This is not gonna end well. Iran just signed their death wish.— Hillel Fuld (@HilzFuld) June 23, 2025
Iran is officially striking the US by hitting their bases in Qatar, Iraq, Bahrain, and Kuwait.
Thinking Trump isn’t gonna like this. pic.twitter.com/3QTw1lGPbM
伊朗革命衛隊承認發動這次針對美軍的飛彈攻擊，並發表聲明，「我們警告敵人，逃跑與打帶跑的時代已經結束。」據卡達官員表示，所有來襲飛彈均被攔截，未造成傷亡。
同一天，以色列亦對德黑蘭發動空襲，鎖定「政權目標」，傳出數百名伊斯蘭革命衛隊成員在空襲中死亡。
烏代德空軍基地是美英聯軍在波斯灣的主要作戰中樞，駐有逾1.1萬名美軍與100多架飛機，包括B-52戰略轟炸機、空中加油機與監控機。軍事分析家指出，伊朗發射飛彈數量與美方先前動用炸彈數量一致，可能意在傳遞「有限報復」的訊號，避免情勢全面升級。
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