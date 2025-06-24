　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

@cnn

Video geolocated and verified by CNN shows burning debris falling next to a highway in Qatar after Iranian missiles fired at US base Al-Udeid were intercepted.

♬ original sound - CNN

記者張靖榕／綜合報導

伊朗於23日向駐卡達與伊拉克的美軍基地發射至少10枚飛彈，這是對美國總統川普上周末下令轟炸其核設施的報復行動。攻擊目標之一為美軍在中東最大基地——位於卡達杜哈的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），當時川普正在白宮召開國安會議。卡達國防部表示，伊朗總共發射12枚飛彈，11枚遭該國防空攔截，1枚落入美軍基地。

▲伊朗向駐卡達美軍基地發射多枚飛彈，大部分遭到攔截。（圖／翻攝Ｘ）

▲伊朗向駐卡達美軍基地發射多枚飛彈，大部分遭到攔截。（圖／翻攝Ｘ）

綜合外電報導，美國官員透露，過去數日美軍已自該基地撤離至少40架飛機，並調動部分部隊。攻擊發生後，官方表示目前無美方人員傷亡通報。多哈上空傳出爆炸聲，愛國者飛彈防禦系統成功攔截來襲飛彈，區域內所有美軍基地進入高度戒備狀態。

卡達國防部指出，該國攔截下幾乎所有來自伊朗發射的飛彈，伊朗總共發射12枚，卡達攔截下11枚 ，但有一枚沒有攔截到，該枚飛彈擊中了美軍基地，但目前沒有通報任何傷亡。

此一攻擊發生之際，德黑蘭警告美國將為轟炸其核設施「直接付出代價，而非躲在以色列背後」。一名伊朗高級官員更向媒體宣稱，伊朗已準備好應對可能長達2年的戰爭。伊朗駐聯合國代表團則發表聲明，指責美國、以色列、英國、法國及國際原子能總署署長，應對伊朗平民死傷「負完全責任」。

川普總統於美東時間22日晚間（台灣23日清晨）下令展開「午夜鐵鎚行動」（Operation Midnight Hammer），動用重達30,000磅的GBU‑57鑽地炸彈，攻擊伊朗三處核設施。隔日川普公開表示可能推翻伊朗政權，引發德黑蘭激烈反應。

伊朗國營媒體強硬警告，最多可能有5萬名美軍將以「棺材」的形式被送回華府。根據美方資料，目前約有4萬名美軍部署於中東地區。

伊朗革命衛隊承認發動這次針對美軍的飛彈攻擊，並發表聲明，「我們警告敵人，逃跑與打帶跑的時代已經結束。」據卡達官員表示，所有來襲飛彈均被攔截，未造成傷亡。

同一天，以色列亦對德黑蘭發動空襲，鎖定「政權目標」，傳出數百名伊斯蘭革命衛隊成員在空襲中死亡。

烏代德空軍基地是美英聯軍在波斯灣的主要作戰中樞，駐有逾1.1萬名美軍與100多架飛機，包括B-52戰略轟炸機、空中加油機與監控機。軍事分析家指出，伊朗發射飛彈數量與美方先前動用炸彈數量一致，可能意在傳遞「有限報復」的訊號，避免情勢全面升級。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲
威力彩「二獎一注獨得」
Albee爆熱戀賀瓏　節目上「咬耳朵」：我想要你X死我
博恩大動作切割賀瓏　引發熱議
川普突襲伊朗！俄警告「潘朵拉盒子已打開」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍卡達基地遭飛彈攻擊　五角大廈證實無傷亡

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

無懼美伊惡化！美股收高374點　特斯拉Robotaxi拉漲8.23％

進口中國「炸薯條餅乾」檢出禁用添加物　日本下架12萬包

日本「台灣有事」撤離計畫在沖繩設避難所　2027年啟用

伊朗攻擊美軍基地被「成功攔截」　卡達外交部：強烈譴責

快訊／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「強大的毀滅性飛彈」

快訊／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

伊朗放話報復美國！參謀總長：將採「對等回應」

國際火線／川普為啥轟炸伊朗？賭徒和「軍人控」發作！

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【以伊衝突】伊朗全境6機場遇襲！15戰機直升機被炸毀

美軍卡達基地遭飛彈攻擊　五角大廈證實無傷亡

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

無懼美伊惡化！美股收高374點　特斯拉Robotaxi拉漲8.23％

進口中國「炸薯條餅乾」檢出禁用添加物　日本下架12萬包

日本「台灣有事」撤離計畫在沖繩設避難所　2027年啟用

伊朗攻擊美軍基地被「成功攔截」　卡達外交部：強烈譴責

快訊／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「強大的毀滅性飛彈」

快訊／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

伊朗放話報復美國！參謀總長：將採「對等回應」

國際火線／川普為啥轟炸伊朗？賭徒和「軍人控」發作！

美軍卡達基地遭飛彈攻擊　五角大廈證實無傷亡

路透：DeepSeek協助中國軍方　繞道買輝達晶片

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

無懼美伊惡化！美股收高374點　特斯拉Robotaxi拉漲8.23％

明西北雨擴大！　「下最多」地區曝

哈利伯頓撕裂阿基里斯腱！預計下季報銷　溜馬衝冠藍圖被打亂

進口中國「炸薯條餅乾」檢出禁用添加物　日本下架12萬包

日本「台灣有事」撤離計畫在沖繩設避難所　2027年啟用

宋建樑「無件可送」罷免破局！李坤城：民主戰勝納粹

快訊／02:00花蓮萬榮規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

【泰格與雪兒】誤會大了

國際熱門新聞

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

即／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「毀滅性飛彈」

NASA發現「殭屍星」直奔地球　磁場能撕裂人體

伊朗攻擊美軍基地　卡達外交部：強烈譴責

普丁接見伊朗外長　重砲轟美國

川普突襲伊朗！俄警告：潘朵拉盒子已打開

地獄2年！15歲少女遭14男性侵懷孕

伊朗放話報復美國！參謀總長：將採對等回應

傳美國駐敘利亞軍事基地遇襲

川普轟炸伊朗：賭徒和軍人控發作！

台灣有事撤離計畫　日本在沖繩設避難所

中東危機升溫　油價一度飆高後回落

白宮重申：美國確信「已徹底摧毀」伊朗核設施

中國炸薯條檢出禁用添加物　日本下架12萬包

更多熱門

相關新聞

伊朗攻擊美軍基地　卡達外交部：強烈譴責

伊朗攻擊美軍基地　卡達外交部：強烈譴責

台灣時間24日凌晨，伊朗對美國在中東的軍事設施發動攻擊，目標包括位於卡達的烏代德空軍基地。根據多家國際媒體報導，此次攻擊未造成任何人員傷亡，卡達政府對事件表示強烈譴責。

即／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「毀滅性飛彈」

即／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「毀滅性飛彈」

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

川普轟炸伊朗：賭徒和軍人控發作！

川普轟炸伊朗：賭徒和軍人控發作！

白宮重申：美國確信「已徹底摧毀」伊朗核設施

白宮重申：美國確信「已徹底摧毀」伊朗核設施

關鍵字：

卡達美軍基地伊朗飛彈空襲

讀者迴響

熱門新聞

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

即／02：00地牛翻身！台北左右搖晃

即／伊斯蘭革命衛隊：伊朗向美軍發射了「毀滅性飛彈」

怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹肺癌痛哭：想當好媽媽

喝下「木瓜牛奶」　新北正妹遭工程師性侵

KIRE凱爾「情慾床照」曝光！　破尺度「女上男下」超露骨

博恩昔暖心安慰！

NASA發現「殭屍星」直奔地球　磁場能撕裂人體

伊朗攻擊美軍基地　卡達外交部：強烈譴責

博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻

快訊／02:00花蓮萬榮規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

DIY「億元得主面相面具」買18張威力彩！老闆娘笑翻

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【泰格與雪兒】我的好室友

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面