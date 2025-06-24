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伊朗14枚飛彈報復美軍基地　川普：早就預料到的軟弱反擊

記者張靖榕／綜合報導

伊朗23日向美軍駐卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發射飛彈，作為對美國空襲伊朗核設施的報復行動。根據卡達國防部，伊朗此次攻擊共發射12枚飛彈，11枚遭攔截，並未造成任何人員傷亡；美方指出，伊朗共發射14枚飛彈。美國總統川普隨即表示，這是「我們早就預料的軟弱反擊」，並呼籲伊朗與以色列結束連續11天的交火，尋求和平。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

根據美方說法，伊朗此次共向烏代德基地發射14枚飛彈，但伊朗事前已透過外交管道向美方與卡達政府發出預警。川普對此表示肯定，並於社群媒體Truth Social上發文，「感謝伊朗事前通知，使我們得以避免人員傷亡。我希望伊朗現在能朝向區域和平邁進，我也會大力鼓勵以色列同樣行動。」

川普並稱，「這是我們預期中的軟弱回應，而且我們有效地應對了。我很高興地報告，美國人全數安然無恙，幾乎沒有任何損害。最重要的是，他們應該已經『發洩完了』，希望不會再有仇恨。」

此舉也使伊朗與阿拉伯鄰國的關係更加緊繃，包括卡達、巴林、阿聯、沙烏地阿拉伯、科威特與伊拉克等國皆對伊朗的飛彈攻擊表示譴責。

▼伊朗對美軍中東最大基地烏代德空軍基地發射至少10枚飛彈。（圖／路透，下同）

▲▼伊朗對美軍中東最大基地烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發射至少10枚飛彈。（圖／路透）

▲▼伊朗對美軍中東最大基地烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發射至少10枚飛彈。（圖／路透）

上周末，美軍動用重達30,000磅的鑽地炸彈轟炸伊朗地下核設施，加入以色列對伊朗的空中攻勢；川普甚至曾公開表示不排除推翻伊朗政權。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）發表聲明強調，「我們沒有攻擊任何人，也絕不接受任何人對我們的攻擊。伊朗民族的邏輯是，不向任何侵略低頭。」

▲▼伊朗對美軍中東最大基地烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發射至少10枚飛彈。（圖／路透）

以色列同日則對德黑蘭展開更大規模的空襲，攻擊目標包括一座關押政治犯的監獄，顯示其打擊對象已從軍事與核設施擴及至伊朗政權的關鍵機構。

儘管伊朗一度威脅要干擾波斯灣的石油運輸，但國際市場反應冷淡，油價在劇烈波動中下跌7%，反映出市場對伊朗實際行動的懷疑。

路透社引述知情人士報導，卡達在收到伊朗攻擊預警後已關閉空域。伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）則於當天訪問俄羅斯，尋求普丁（Vladimir Putin）對伊朗下一步行動的支持。

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