伊朗14枚飛彈報復美軍基地　川普：早就預料到的軟弱反擊

American soldiers watching their air defense missiles smashing Iran’s ballistic missiles over Qatar tonight pic.twitter.com/W89iVxpgQJ — Visegrád 24 (@visegrad24) June 23, 2025

記者張靖榕／綜合報導

伊朗23日向美軍駐卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發射飛彈，作為對美國空襲伊朗核設施的報復行動。根據卡達國防部，伊朗此次攻擊共發射12枚飛彈，11枚遭攔截，並未造成任何人員傷亡；美方指出，伊朗共發射14枚飛彈。美國總統川普隨即表示，這是「我們早就預料的軟弱反擊」，並呼籲伊朗與以色列結束連續11天的交火，尋求和平。

Wow. This is not gonna end well. Iran just signed their death wish.



Iran is officially striking the US by hitting their bases in Qatar, Iraq, Bahrain, and Kuwait.



Thinking Trump isn’t gonna like this. pic.twitter.com/3QTw1lGPbM — Hillel Fuld (@HilzFuld) June 23, 2025

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



根據美方說法，伊朗此次共向烏代德基地發射14枚飛彈，但伊朗事前已透過外交管道向美方與卡達政府發出預警。川普對此表示肯定，並於社群媒體Truth Social上發文，「感謝伊朗事前通知，使我們得以避免人員傷亡。我希望伊朗現在能朝向區域和平邁進，我也會大力鼓勵以色列同樣行動。」

川普並稱，「這是我們預期中的軟弱回應，而且我們有效地應對了。我很高興地報告，美國人全數安然無恙，幾乎沒有任何損害。最重要的是，他們應該已經『發洩完了』，希望不會再有仇恨。」

此舉也使伊朗與阿拉伯鄰國的關係更加緊繃，包括卡達、巴林、阿聯、沙烏地阿拉伯、科威特與伊拉克等國皆對伊朗的飛彈攻擊表示譴責。

▼伊朗對美軍中東最大基地烏代德空軍基地發射至少10枚飛彈。（圖／路透，下同）



上周末，美軍動用重達30,000磅的鑽地炸彈轟炸伊朗地下核設施，加入以色列對伊朗的空中攻勢；川普甚至曾公開表示不排除推翻伊朗政權。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）發表聲明強調，「我們沒有攻擊任何人，也絕不接受任何人對我們的攻擊。伊朗民族的邏輯是，不向任何侵略低頭。」

以色列同日則對德黑蘭展開更大規模的空襲，攻擊目標包括一座關押政治犯的監獄，顯示其打擊對象已從軍事與核設施擴及至伊朗政權的關鍵機構。

儘管伊朗一度威脅要干擾波斯灣的石油運輸，但國際市場反應冷淡，油價在劇烈波動中下跌7%，反映出市場對伊朗實際行動的懷疑。

路透社引述知情人士報導，卡達在收到伊朗攻擊預警後已關閉空域。伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）則於當天訪問俄羅斯，尋求普丁（Vladimir Putin）對伊朗下一步行動的支持。