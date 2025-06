伊朗14枚飛彈報復美軍基地　川普：早就預料到的軟弱反擊

記者張靖榕/綜合報導

伊朗23日向美軍駐卡達的烏代德空軍基地(Al Udeid Air Base)發射飛彈,作為對美國空襲伊朗核設施的報復行動。根據卡達國防部,伊朗此次攻擊共發射12枚飛彈,11枚遭攔截,並未造成任何人員傷亡;美方指出,伊朗共發射14枚飛彈。美國總統川普隨即表示,這是「我們早就預料的軟弱反擊」,並呼籲伊朗與以色列結束連續11天的交火,尋求和平。

Wow. This is not gonna end well. Iran just signed their death wish.



Iran is officially striking the US by hitting their bases in Qatar, Iraq, Bahrain, and Kuwait.



Thinking Trump isn’t gonna like this. pic.twitter.com/3QTw1lGPbM