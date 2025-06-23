31比0！國民黨罷綠委確定全摃龜　15案失敗原因一次看

▲國民黨主席朱立倫昔日站台罷免吳思瑤，但最後還是宣告失敗。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

中選會上週五宣布首波大罷免投票日期訂於7月26日，罷藍委已有24個成案，還有7案二階連署補件中，兩相對照之下，進入二階的15件罷綠委案，最終卻未有1案順利達標送件，不是自行宣告失敗、就是領銜人退出，遭地方選委會拒收，截至今（23日）藍綠罷免案送件數最終為31比0。《ETtoday新聞雲》特別整理罷免綠委失敗原因，供讀者參考。

根據中選會公布資料，有15位民進黨立委罷免案進入二階連署，分別是台北吳思瑤、吳沛憶、新北蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、李坤城、台中蔡其昌、何欣純、台南林俊憲、王定宇、高雄黃捷、許智傑、宜蘭陳俊宇、原住民選區伍麗華、陳瑩，截至今（23日）15案皆已宣告失敗。

盤點15案失敗原因，先是最早連署截止的「原住民選區」罷綠委陳瑩、伍麗華案，因未在5月31日期限內將二階連署書送至選務機關，依法中選會不予受理。

接著，罷免新北綠委蘇巧慧、吳琪銘案則是因二階連署書未達標，罷團在6月5日宣布不送件，6月8日罷團「走投無陸」罷免綠委張宏陸案，也因未達門檻自行宣告失敗。而罷免台中綠委何欣純、蔡其昌團隊後續也稱，團隊內多位志工被司法單位約談，引發恐慌效應，經討論後，決定暫緩行動。

另外，本來被藍軍寄予厚望的台北士林北投綠委吳思瑤與中正萬華吳沛憶罷免案，連署期間除深陷幽靈連署的司法風波，更出現罷團與黨中央矛盾、領銜人退出等爭議，6月7日勉強赴北市選委會送件，卻分別因領銜人張克晉未到場與連署份數差距3000份，遭拒收致無法完成送件，北市2案宣告失敗。

國民黨台南市黨部主委謝龍介6月9日召開記者會，宣布台南罷免綠委林俊憲、王定宇的二階連署未達法定門檻，因此選擇銷毀不送件。罷團「高雄雙罷劫」發動的罷免綠委黃捷與許智傑案，6月13日也召開記者會透露，罷免黃捷差距3400份連署書、罷免許智傑也差約5700份，未能達法定門檻，決定不送件。

至於宜蘭綠委陳俊宇罷免案，罷團6月23日宣布，因多方因素考量，決定不將罷免連署表格送件，並將所有已收集連署書採「水銷」處理。

李坤城案則是最後宣告失敗的一案，領銜人宋建樑先是在22日晚間透露連署2萬7千份已達標，將會造冊送件，但宋建樑23日下午受訪宣布，團隊有辦法讓連署數量達標，可是下午幾位前輩關切，商討最後結果就是不送件，另外還有一個考量，就算李坤城被罷免，對整體政局也沒有什麼影響，就算他們這次真的送件了，大概也會是要補件的，那就不勞民傷財了。至此，罷免綠委15案全數宣告失敗。

▼15位綠委罷免案截止日。（圖／記者郭運興製圖）