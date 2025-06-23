獨派地下電台大雜燴！　謝龍介諷賴清德台灣論述：許多說法被戳破

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨晚展開「團結國家十講」第一講，還當場化身「歷史老師」，一路講古，從40萬年前台南就有長毛象、金絲猴，以及台南左鎮人頭蓋骨，講到台灣近代史，證明中國所聲稱「台灣自古是中國不可分割一部分」是錯誤的。藍委謝龍介今（23日）諷刺，賴清德講的內容，是獨派地下電台講了幾十年的論述大雜燴，許多說法早就被打臉，被戳破，許多老獨派都不講了，卻被賴清德拿來宣講。

謝龍介指出，賴清德總統終於在大罷免這場戲中大出場，但所謂「團結十講」的第一講，說實在的，就是台南鄉親耳熟能詳，獨派地下電台講了幾十年的論述大雜燴，許多說法早就被打臉，被戳破，許多老獨派都不講了，卻被賴清德拿來宣講，舉例來說，首先、國家的四要素：土地、人民、政府、主權，台灣都具備沒錯！但無奈除了12個邦交國，就沒有其他國家願意承認，而且最重要的一點是，我們的國名，是中華民國。

其次，謝龍介表示，根據舊金山合約，日本放棄台灣、澎湖，但沒有明定交付給誰，是獨派主張「台灣地位未定」的論述基礎，但事實是，台灣、澎湖歸還中華民國，早已經開羅宣言，與波茲坦宣言確認，是法理，也是現實。第三、聯合國2758號決議，決定的是由中華人民共和國，取代中華民國在聯合國中的中國席次與權利，沒有提及台灣，是因為台灣只是中華民國的一個省，跟賴清德現在帶的「一中一台」風向，完全無關。

謝龍介指出第四點，台灣不是南島文明的「起源」，如今對於人類遷徙，比較多人接受的說法是，人類起源於東非，一路向東遷徙，而當年地球地殼地貌不是現在的樣子，現在的中國大陸與台灣相連，可以走過來，再向現在的南太平洋島嶼移動。賴清德的說法，不但資訊錯誤，又跟他自己祖先來自於福建漳州平和縣，有什麼關係？

最後，謝龍介感嘆，到頭來，賴清德只是終於找到機會能一吐胸中悶氣，談自己的台獨主張，但此時此刻，老百姓關心的是關稅，是匯率，是油價，是和平，是會不會普發一萬元，不是猛瑪象的化石。

