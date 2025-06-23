收死亡威脅「當街割喉割到斷」　許淑華報警：愈威脅愈要出來罷免

▲許淑華收到死亡威脅，第一時間報警。（圖／翻攝自Facebook／許淑華，點圖放大）

記者郭運興／台北報導

民進黨台北市議員許淑華今（23日）公開一張信件截圖，內容是她收到的一封死亡威脅電子郵件，標題為「割喉割到斷！對許淑華展開無差別屠殺」，內容更提及暗殺組織等恐嚇語言。許淑華第一時間選擇馬上報警，後續也將全力配合調查，她也強調，敵人愈威脅，大家愈團結，更要全力站出來罷免！

許淑華貼出「威脅信件與報案證明單」表示，自己收到一封恐嚇她與團隊人身安全的電子郵件。信件中，宣稱要將她「在當街當眾割喉割到斷，其頭顱，懸掛於自由廣場，三日三夜不覺」。自己已在第一時間報警，非常感謝警察同仁快速協助處理，後續將全力配合警方調查。

許淑華認為，罷免投票已進入白熱化階段，可以預期出現各種威脅言論，干擾罷免等動作。是不是因為這場由公民發起的罷免運動，是中共不樂見的情況？現在，是挑戰台灣人意志的重要時刻，大家應該展現對專制威權無所畏懼的精神。

最後，許淑華強調，罷免投票日在7/26，進入最後倒數一個月的時間，他會成為公民朋友最大的後盾，全力支援大家，一起捍衛民主，守護台灣！

▼民進黨台北市議員許淑華。（圖／競選總部提供）