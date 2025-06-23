郭昱晴公審路人翻車　詹江村爆「老公賺紅錢、公司登記中國台灣」

▲詹江村爆料郭昱晴老公於大陸經商。（圖／翻攝自Facebook／詹江村，下同）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委郭昱晴22日於社群平台貼出照片，指控一名在公園直播的男子行為鬼祟，更稱要通報警政署，當事吳姓男子喊冤，當下已解釋是在自拍，仍被公審，引起各界議論，郭昱晴事後則刪文道歉。國民黨桃園市議員詹江村今（23日）更爆料，郭昱晴晚上睡覺的枕邊人，在大陸經商，公司登記自稱中國台灣，萬老師你們可以賺紅錢，為什麼別人在台灣直播拍自己上抖音，卻要被公審？

詹江村表示，村長爆料，品質保證，彈無虛發，從不翻車，郭昱晴平時在台灣獵巫，質問路人使用大陸抖音平台，直播拍公園場景，有沒有使用中國口音。

詹江村貼出多張照片指出，結果郭昱晴晚上睡覺的枕邊人，卻在大陸經商，公司登記自稱中國台灣，你們可以賺紅錢，但是別人卻不能在台灣直播拍自己上抖音！

詹江村大酸，郭昱晴研究室上面寫著「共匪不滅」「誓不罷休」，知道老公在大陸賺紅錢嗎？郭昱晴老公的公司，營業登記還使用中國台灣，大家能請教，這樣的行為算是共匪嗎？這樣算是中共同路人嗎？

詹江村批評，郭昱晴萬老師，自己可以賺紅錢，為什麼別人在台灣直播拍自己上抖音，卻要被公審？當人民被質疑，有沒有中國口音的時候，請問老公在大陸有使用中國口音嗎？有使用中國習慣用語嗎？有拍視頻問候中午好嗎？

最後，詹江村強調，郭昱晴研究室的「共匪不滅」、「誓不罷休」，請問用的是什麼方法打共匪啊？自己叫瘋豹，獨孤求告，歡迎來告。

▼民進黨立委郭昱晴。（圖／記者林敬旻攝）