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罷免李坤城失敗！　領銜人：有辦法連署達標但「綜合考量不送件」

▲民進黨立委李坤城。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委李坤城。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

罷免民進黨立委李坤城案今（23日）是送件最後期限，領銜人宋建樑22日晚間預告連署已達2萬7千份門檻，讓外界關注是否會完成送件，打破罷綠委鴨蛋紀錄。但宋建樑今下午受訪宣布，綜合考量，目前不會送件，團隊有辦法讓連署數量達標，可是下午幾位前輩關切，商討最後結果就是不送件，另外還有一個考量，就算李坤城被罷免，對整體政局也沒有什麼影響，就算他們這次真的送件了，大概也會是要補件的，那就不勞民傷財了。

罷免綠委李坤城領銜人宋建樑受訪表示，昨天晚上到現在陸續造冊的過程中碰到一些問題，跟大家抱歉一下，已經盡力搶救，但搶救無效，份數是夠的，但中間有些狀況，具體是哪些狀況？有些東西說出來不太好。

被問到「李坤城質疑連署是抄出來的」，宋建樑強調，從去年12月中，自己跟幾個朋友發起連署，他們都是老老實實、本本份份去找認識的人連署，自己這邊從來沒有抄半份連署，但自己知道某些人為了爭取市議員提名去抄了一些，但自己這邊是絕對沒有的。

宋建樑直言，到底有沒有2萬7千份連署？李坤城去檢舉他發文照片是抄連署鐵證，這之後可以等檢察官偵查終結後，就會有答案，另外，對於檢察官偵查偵結其他偽造連署案，有2點想說，第一，各位相信台北市連署跟國民黨員重疊的部分，都是賴苡任那些人偽造的嗎？怎麼可能沒有一個黨員自發連署，這件事情是非常詭異的。

第二，宋建樑提到，台北市偽造連署已經偵查終結了，該起訴的起訴了，沒有起訴的也在起訴書有了，台南、宜蘭的起訴也出來了，但他們新北市的到今天都還沒有出來，今天造冊中碰到的一些狀況，有些人是里長或基層幹部，他們收了連署書，怕交出去後半夜被調查局找麻煩，所以不敢交出來，這是狀況之一。

針對「是否會送件」，宋建樑表示，綜合考量，目前是不會送件，辛苦大家了，在造冊方面，有ㄧ些人不願意把連署書交出來，他們畏懼會被找麻煩，今天自己基本上都是在做溝通。

宋建樑表示，團隊其實也是有辦法讓連署數量達標，可是下午幾位前輩有找他關切，商討最後結果就是不送件，另外還有一個考量，就算李坤城被罷免，對整體政局也沒有什麼影響。

宋建樑直言，就算他們這次真的送件了，大概也會是要補件的，那就不勞民傷財了。

▼罷免李坤城領銜人宋建樑。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼罷免李坤城領銜人宋建樑。（圖／記者陳煥丞攝）

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