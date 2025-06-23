賴清德「團結十講」談南島語族　趙少康酸沒種：比較像福建人

▲趙少康批賴清德沒種。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨日正式啟動「團結國家十講」，大談台灣當然是一個國家、台灣是南島文化的起源等論述。中廣前董事長趙少康今（23日）對此抨擊，賴清德就是想宣布獨立、就是想要搞獨立，但不敢宣布獨立而已，賴清德用這種方法暗度陳倉，「唉！你問我，我覺得很沒種啦！」而且看賴清德那個長相，像是個南島人嗎？請賴清德去做DNA血液檢查，去看基因成分有多少南島系統，比較像福建人啦！

賴清德昨日表示，大家以為台灣的原住民來自中國大陸，但台灣其實是南島文化的起源，很早就開始向外傳播文化，同時，原住民族也早已在這塊土地上生根，發展出璀璨的文化。台灣的原住民是南島語系，是很多國家的發源地，在信史時代前就有文化、有動物、有人，且與中國沒有關係；台灣的國家主權屬於2,300萬人民，我國的主權與治權就是台澎金馬，面對中國大陸文攻武嚇及五大國安統戰威脅，台灣將勇敢面對。

趙少康則指出，看賴清德那個長相，像是個南島人嗎？請賴清德去做DNA血液檢查，去看基因成分有多少南島系統，也許有，但絕對不會占大多數，他絕不相信賴清德的基因裡有超過一半是南島人，他看賴清德還比較像福建人。

趙少康認為，賴清德不能數典忘祖，在政治上可以有自己的訴求，但不能連祖宗都否定，是要認南島人做父做祖嗎？賴清德是在講什麼？賴清德說的話充滿矛盾，又說簽訂馬關條約後，台灣就跟中國沒關係，那馬關條約後來作廢後，是不是又有關係了？歷史就是歷史，歷史不會受政治意識影響而改變。

趙少康直言，可以說中華民國是主權獨立的國家，且中華民國早於中華人民共和國成立，這都是一個事實；賴清德說中華人民共和國沒有統治過台灣，這也是事實，但賴清德拿事實來亂推論，這就很奇怪，這到底要幹什麼？這樣會團結嗎？他批評，賴清德說這是團結十講，但大家認為賴清德的講法能團結台灣嗎？大家會認同祖宗是南島人，所以要團結在南島語系之下，是這樣嗎？這是在想些什麼？一邊在搞大罷免、一邊在講團結，這是破壞團結！

趙少康強調，在台灣搞「台獨」是不會團結的，因為相當多人不贊成「台獨」，要團結就只有團結在中華民國的旗子之下，這才是團結，因為大家認同中華民國。賴清德嘴巴講「中華民國台灣」，寫的是「台獨」，這最多只能團結「台獨」支持者，並不是團結整個國家，反而是分裂整個國家。