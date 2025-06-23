防災士成社區守護者！基隆累計900人受訓　提升災害應變韌性

▲打造韌性基隆！消防局擴大防災士培訓，兩天課程培育社區防災尖兵。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升基隆市整體災害應變能力及社區自助互助機制，基隆市消防局於6月21、22日，於災害應變中心舉辦「2025年度第2梯次防災士擴大培訓」課程。本次訓練吸引來自各行各業的50位市民熱情參與，透過2天密集且實務導向的課程，協助學員習得災害知識、急救技能與社區防災策略，成為強化社區防災韌性的重要支柱。

自2018年推動防災士制度以來，基隆市持續培訓在地民眾投入防災工作，截至2025年6月已累計辦理14梯次訓練，培育逾900位合格防災士，遍布全市七大行政區及各社區。面對氣候變遷導致災害規模與頻率日益升高，平時防災準備更形重要，有助於有效降低災損風險。

本梯次課程邀請洪志評教授主講，深入剖析近年災害特性、防災士職責及社區防災資訊掌握；急救課程則由救護教官曾慶祥及EMTP助教吳秉毅指導，帶領學員實作心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作，以及三角巾固定與彈性繃帶止血技巧，強化實務應用能力。

在居家與社區防護方面，由消防局科長陳進源講授地震基本認知與家庭防護技巧，並宣導從「防災」進一步邁向「減災」的觀念轉型；安樂分隊長黃軍緯亦實地示範火災應變演練，提升學員面對火警時的實務應對能力。

此外，防災計畫與避難收容演練則由銘傳大學莊睦雄教授引導學員分組討論及情境模擬，透過工作坊形式，強化學員間的經驗交流與災時協作意識。

課程尾聲由多位學員分享參訓心得。仙洞國小校長江照男表示，此次課程讓他深刻體會到防災教育對學校與家庭的重要性。他亦回憶，2024年0403地震發生時，曾即時引導師生前往後山避難，展現防災意識的實踐力。

中正區正砂里里長陳枋菱也指出，身為里長肩負守護社區安全的重責大任，此次培訓讓她更加掌握災害發生時的應變作法，包括組織社區資源與引導居民避難。同時，她也特別強調「住宅用火災警報器」對火災早期警覺的重要性，未來將積極規劃社區防災演練，落實學習成果。

氣象專家林得恩博士則分享，他長期專注於災害氣象監測與預報工作，參訓後對前線防救災人員及社區防災士的角色有更深認識。未來在推動氣象預警與防災宣導時，將更重視資訊傳遞的即時性與精準性，並強化與基層防災士的協力合作，讓防災訊息真正落實至每一戶家庭。

基隆市消防局長游家懿強調，防災士在災時能保護自身與家人，平時亦能串聯社區、協助鄰里，是韌性城市建構中的關鍵角色。期望透過持續培訓，培育更多具備實務能力與專業素養的防災尖兵，共同打造更安全的生活環境。