暑假必玩！基隆消防推親子防災體驗營　6／23開放線上搶名額

▲防災從小紮根！基隆消防局推暑期親子體驗營。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

為推廣居家防災教育並促進親子互動，基隆市消防局將於今夏舉辦「暑期親子消防體驗營」，活動訂於7月26日（星期六）、27日（星期日）在基隆市立仁愛國小大禮堂分3梯次舉行，每梯次限90對親子。透過趣味互動遊戲，親子可共同學習防火、防震、防溺等實用技能，即日起開放線上報名，歡迎家長踴躍參與。

體驗營設計多項生動關卡，包括「居家三寶拼拼樂」、「煙霧逃生體驗」、「防溺十招教學」及「用電安全五不一沒有」等，結合闖關任務與知識問答，讓學童與家長在遊戲中掌握防災要領。消防局強調，活動特別融入地震避難原則與一氧化碳中毒預防，強化家庭應變能力。

報名資訊與注意事項：對象：基隆市國小1至6年級、幼兒園升小一學童及其家長，每梯次限90對親子。時間：第1梯次：7月26日（六）09:00-12:00；第2梯次：7月26日（六）13:30-16:30；第3梯次：7月27日（日）09:00-12:00。報名方式：6月23日上午9時起，至基隆市消防局官網／最新公告／消防資訊／掃瞄QR code連結GOOGLE表單線上報名，額滿為止，錄取名單將公告於網站。

基隆市消防局表示，活動近年廣受好評，今年持續以「親子共學」為核心，將防災意識融入家庭生活，同時創造美好回憶。提醒民眾確認行程後再報名，避免資源浪費。詳情請洽「基隆市消防局」官方網站查詢。