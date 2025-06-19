社區防護力UP　朴子警分局強化守望相助隊執勤效能

▲▼ 朴子分局為強化社區防護力，舉辦防詐巡守自救講座 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子警分局為強化社區民眾治安意識，提升守望相助隊執勤效能，日前辦理「114年度守望相助隊常年訓練課程」，召集轄內各村里守望相助隊隊員踴躍參與，現場氣氛熱絡，廣獲好評。

本次訓練課程內容豐富，涵蓋防詐騙宣導、巡邏安全須知、法律常識、交通協勤技巧及緊急救護等主題，並結合實際案例分析及影片觀摩，由朴子分局及朴子消防分隊經驗豐富的警務人員擔任講師，強化隊員們的實務操作能力與法律知能。

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參訓隊員們對此次課程表示收穫良多，對於實務操作與法令知識的深入講解感到受用，亦更加瞭解自身在社區治安維護中的角色與責任。未來朴子分局將持續強化與社區之間的合作關係，定期辦理各類警政教育與訓練課程，期望在警方與居民齊心努力下，共同打造安全、友善的居住環境。

▲分局長林思妙表示守望相助隊是維護地方治安的重要夥伴 。（圖／朴子分局提供）

分局長林思妙表示，守望相助隊是維護地方治安的重要夥伴，透過平時巡守工作與警方資訊即時互通，不僅可有效防範可疑人車進入社區，也能在突發事件發生時即時支援通報，展現警民合作的強大力量。