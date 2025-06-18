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雲林消防添戰力「慈善歌后」今子嫣捐全台首輛小型水箱化學車

▲「慈善歌后」今子嫣捐贈雲林縣政府價值約500萬、最新規格「水箱化學消防車」一輛，祖孫三代共同協助雲林消防提升災害應變能力，守護雲林鄉親。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「慈善歌后」今子嫣捐贈雲林縣政府價值約500萬、最新規格「水箱化學消防車」一輛，祖孫三代共同協助雲林消防提升災害應變能力，守護雲林鄉親。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

行善不能等，紅包場「慈善歌后」今子嫣繼捐贈救護車後又有善舉，以母親、自己及兒子名義，捐贈雲林縣政府價值約500萬、最新規格「水箱化學消防車」一輛，祖孫三代共同協助雲林消防提升災害應變能力，守護雲林鄉親生命財產安全。縣長張麗善代表受贈，並替雲林鄉親致上最真摯的謝意。

雲林縣消防局於虎尾消防分隊辦理「今子嫣女士捐贈虎尾消防隊小型水箱化學消防車典禮」，張麗善縣長表示，今子嫣女士兼具演員與歌手身分，是許多人心中的「紅包場歌后」，也是電視與電影作品中的亮眼演員。出生於困苦家庭的她，16歲便踏入演藝圈，憑藉著堅毅的性格與對舞台的熱愛，走出屬於自己的一片天。

不論是在西門町紅包場嶄露頭角，還是在影劇作品中留下深刻印象，今子嫣女士始終以真誠動人的歌聲與自然的演出，感動無數觀眾；而因為曾嚐過貧窮的苦，所以希望能幫助更多人，儘管面臨諸多困難，今子嫣女士仍然心懷公益，捐贈救護車給台東縣衛生局，並為慈善團體購買輪椅。此外，她也長期匿名捐贈參考書給偏鄉學校，並在老榮民過世後協助處理後事，被譽為「菩薩歌星」。

縣長張麗善指出，隨著高鐵消防分隊成立在即，今子嫣女士今次捐贈全新設計、性能優越且價值新臺幣420萬元的小型水箱化學消防車，為即將成立的高鐵消防分隊添加強大救災能量，嘉惠虎尾以及鄰近西螺、二崙、崙背等鄉親。

今子嫣女士強調，資源就是要放到最有需要的地方，很感謝雲林縣容納、圓了她從7歲就開始的夢想。她除了感謝所有消防人員的辛苦，也感動於張麗善縣長這些年為翻轉雲林所做的努力。期盼這台小小的「水箱化學消防車」，能夠為雲林鄉親發揮它最大的功效。

虎尾鎮長林嘉弘表示，虎尾高鐵特區是新興都市區，最欠缺的就是消防設備，這次獲捐贈小型化學消防車，不但可以為中科園區做第一線防護，未來也能對附近民眾生命財產安全，增添更好保護。雲林縣消防局長林文山指出，本次捐贈的小型水箱化學消防車，未來將提供消防同仁執行化學災害搶救、支援救災等任務，有效提升災害當下的應變能力，以維護民眾的生命及財產安全。

▲「慈善歌后」今子嫣捐贈雲林縣政府價值約500萬、最新規格「水箱化學消防車」一輛，祖孫三代共同協助雲林消防提升災害應變能力，守護雲林鄉親。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「慈善歌后」今子嫣捐贈雲林縣全台首輛、最新款小型水箱化學消防車。（圖／記者游瓊華翻攝）


 

 

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