快訊／桃園平鎮資源回收場大火！烈焰濃煙猛竄　恐怖畫面曝

▲桃園市平鎮區延平路上一家戶外回收場今天下午傳出大火，濃煙不斷竄出。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區延平路上一處戶外資源回收場今（20）日下午傳出大火，桃園市消防局第四大隊立即派出大量消防車與打火兄弟前往灌救，起火現場堆置大量小型家電與廢棄家具，全都是易燃物，火勢夾帶濃煙不斷竄出，消防人員在四周架設水線，在短短20分鐘控制火勢、40分鐘殘火處理完畢，清點火場時並未發現有人員受困受傷，至於起火原因與損失仍待火調科人員調查釐清。

▲桃園市平鎮區延平路上一家戶外回收場今天下午傳出大火，消防人員在四周架設水線灌救。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局指出，下午4時8分許接獲通報指稱，平鎮區延平路一段37巷內一處戶外資源回收廠發生大火，第四大隊復旦分隊立即派出10輛消防車、1輛救護車、24位消防人員前往灌救。

▲桃園市平鎮區延平路上一家戶外回收場下午傳出大火，消防人員全力灌救。（圖／桃園市消防局提供）

火警現場屬於戶外資源回收場，現場燃燒小型家電與家具，為避免波及鄰近住宅，消防人員在火場四周架設水線灌救以免火勢蔓延，所幸經過消防人員全力灌救，很快就控制火勢，下午近5時許殘火處理完畢，現場所幸無人員受困受傷，至於真正起火原因與損失，將由消防局火調科人員調查釐清。

▲桃園市平鎮區延平路上一家戶外回收場下午傳出大火，消防人員架設水線搶救中。（圖／桃園市消防局提供）