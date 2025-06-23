游盈隆：賴清德打響台灣意識第一炮　「團結十講」讓藍營雪上加霜

▲總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

在中選會正式公告大罷免投票日後，總統賴清德22日則發表「團結國家十講」第一講，演說主題為「國家」，以「台灣主體性」貫穿全文。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆（23日）表示，三階罷免大戰開打，與罷免同步進行的「團結國家十講」，威力驚人不在話下，肯定讓藍營雪上加霜。他也分析，大罷免論述方向逐漸明朗，那就是台灣意識全面覺醒，從某個角度看，賴總統「論國家」演講，已經打響第一炮。

游盈隆表示，三階罷免大戰開打。這場前後36天的台灣民主內戰，關係重大；不論最後罷掉國民黨幾席立委，國會席次結構的現狀，將難以維持；能不能一舉顛覆藍白國會多數，民進黨重獲國會主導權，更是眾所關切的重中之重。

游盈隆表示，賴清德總統6/21「團結國家十講」活動一宣告，立即引來藍白猛烈抨擊，形容說是「不演了」，關鍵時刻大登場的傳言果然非虛，藍營如臨大敵，可以理解。

游盈隆認為，因為賴總統執政滿13個月，總統聲望仍直逼五成，和蔡英文當年處境完全不同，挾著如日中天的高聲望，與三階罷免同步進行「團結國家十講」，雖屬平行時空，但「隔山打牛」，威力驚人不在話下，肯定讓藍營雪上加霜，增添罷免結果的恐怖性與不確定性。

游盈隆指出，昨晚賴清德第一場演講，以「國家」為題，引用傳統政治學的國家定義「國家有四要素，人民、土地、政府、主權，強調這四項台灣都有，台灣當然是一個國家。中國不能聲稱擁有台灣」，言簡意賅，販夫走卒都能心領神會，沒有大問題，會中花了很多時間講台灣史，興致盎然，強烈的台灣意識瀰漫全場。

游盈隆提到，有一點比較特別的是，與歷任總統相比，賴清德是最常將中華民國、中華民國台灣、台灣並列，說「那都是我們國家的名字，都一樣響亮」。法理上，賴清德是中華民國總統，必須公開地接受中華民國的國名，這無可厚非，但經常講「中華民國台灣」就顯得畫蛇添足，沒必要。

事實上，游盈隆認為，比較恰當的說法應該是「中華民國或台灣是我們國家的名字」，講這樣就夠了，沒必要再去扯甚麼「中華民國台灣」。畢竟「中華民國台灣」與「中國台灣」，並沒有根本的不同。事實上，多次全國性民調結果都顯示，關於國名，絕大多數台灣人都喜歡用「台灣」，而非中華民國，更別提「中華民國台灣」。

接著，游盈隆說，大家必須承認一個基本事實，中華民國或台灣長期以來缺乏一個單一且清晰的國家認同，這是今天台灣或中華民國最根本的問題，也是有責任感的國家領導人不能迴避的問題。

話說回來，游盈隆強調，今天台灣正在上演大罷免，藍綠雙方戰得火熱，其中明講的或暗示的，不就是台灣認同與中國認同之爭嗎？甚至已上升至「台灣意識與中國意識之爭」。

游盈隆直言，但這一切都在進化中，公民團體的大罷免理由或論述已逐漸從最早的「毀憲亂政」到「反共護台」，後續不論怎麼發展，一個論述方向已經逐漸明朗，那就是，台灣意識的全面覺醒。從某個角度看，賴總統昨晚「論國家」的演講，已經打響第一炮。

最後，游盈隆強調，大罷免應師出有名，回到正軌，從台灣意識出發，會給人完全不同的感覺，也會有意想不到的收穫。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）