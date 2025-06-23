提修法增博愛座比例遭打槍　陳菁徽批交通部：制度落後社會10年

▲國民黨立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院衛環委員會今（23日）審查《身心障礙者權利保障法》，國民黨立委陳菁徽提案，大眾運輸工具博愛座不得少於座位總數20％，但被交通部以「現行15％並無執行窒礙」為由反對，陳菁徽對此怒批，現行15％是2013年65歲以上人口僅約12％修法，而現在65歲以上人口已突破20％，交通部根本沒做功課。

陳菁徽提出，修正《身心障礙者權利保障法》第53條，明確將大眾運輸工具上博愛座的優先乘坐對象，定義為身心障礙者、老弱婦孺，以及其他有實際需求者，以反映社會中越來越多隱性障礙與看不出來的需求者困境。同時，陳菁徽也提案要求「大眾運輸工具博愛座不得少於座位總數的20％」。

陳菁徽表示，現行15％早已不足因應台灣邁入超高齡社會的需求，15％是2013年修法時訂定的，當時65歲以上人口僅約12％，如今，台灣已進入超高齡社會，65歲以上人口已突破20％，10年間老年人口暴增七成，現行標準早已無法因應需求。

陳菁徽強調，如果政府繼續固守過時標準不作調整，只會導致需要博愛座的人站著、沒位置坐，甚至被迫在車廂中東倒西歪、跌倒受傷。未來捷運、公車恐怕會越來越容易發生長者跌倒事件、行動不便者無法穩定乘坐，大眾恐會質問：「政府明知高齡社會為何還不調整博愛座比率？」

最後，陳菁徽嚴正呼籲交通部，不能用一句「沒窒礙」就搪塞帶過，必須面對現實、與時俱進，在法條審查時務必調整立場，支持比率提升，才不會讓制度落後社會10年。