罷綠委又槓龜！宜蘭罷免陳俊宇連署差8000份　罷團宣布不送件

▲宜蘭罷免陳俊宇失敗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

宜蘭「滿城封宇」罷免民進黨立委陳俊宇進入二階連署，明天是送件最後期限。不過，罷團今（23日）提前宣布罷免失敗，因多方因素考量，決定不將罷免案連署表格送件，並將所有已收集的連署書採「水銷」處理，確保個資安全。

宜蘭縣罷免綠委陳俊宇的二階連署門檻是3萬6530份連署書，最後經統計，收到罷免案的連署書距離法定門檻尚有約8000份的差距。滿城封宇聯盟決定提早一天宣布，不會把連署表格送到縣選委會，也不必再讓選務單位勞師動眾下去審查。

「滿城封宇」聯盟表示，罷免行動自啟動以來，聯盟遭遇諸多挑戰，自4月24日起，檢方陸續對特定政黨黨部展開搜索行動，並約談多位參與罷免行動的志工及連署民眾，全部約談人員雖都交保，仍有12人被地檢署起訴，這些行動對罷免案的推進造成巨大影響，也讓許多支持者感到壓力與不安。

「滿城封宇」指出，儘管面臨困難，仍有大批民眾堅定支持罷免行動，展現出宜蘭人民對地方政治的高度關注與期待。但由於時間緊迫，加上部分客觀條件的限制，最終未能達到法定連署門檻。

最後，「滿城封宇」強調，雖然此次罷免案未能成功送件，仍將繼續關注民主與司法的發展，捍衛公民的基本權利，為未來的民主運動奠定更穩固的基石。