遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　還原過程嘆：台灣搞成這樣滿悲哀的

記者郭運興／台北報導

民進黨立委郭昱晴22日於社群平台貼出照片，指控一名在公園直播的男子行為鬼祟，更稱要通報警政署，當事吳姓男子則喊冤，當下已解釋是在自拍，仍被公審，引起各界議論，郭昱晴事後也刪文道歉。對此，該直播男子今（23日）出 受訪回應各界疑問直言，自己不懂郭昱晴出發點是什麼，但願意接受道歉，他也強調，被批評是「中共同路人」，這樣的講法，讓台灣懷疑來懷疑去，台灣不是號稱民主進步的地方卻搞成這樣，自己覺得滿悲哀的。

▲遭郭昱晴公審的直播主出面受訪。（圖／攝影中心攝）

當事男子受訪表示，最一開始想法是如果郭昱晴擔心小孩被拍，就跟她澄清自己沒有在拍小孩，原本以為這件事就結束了，誤會彼此解開就沒事了。

被問到「事後郭昱晴發文公審，甚至訴諸公權力」，該男子表示，假設郭昱晴真的以為他在偷拍，郭去通報加強巡邏，這合理，但如果已經解開誤會，還要這樣做，這方面自己不懂郭昱晴的出發點是什麼，可能真的有遇過這種事情。

該男子提到，剛好他被郭昱晴叫住的地方，前面就是一所小學，那也是他自己之前讀的小學，郭昱晴可能因此才想保護學生，自己也不太清楚。

針對「是否各界近期對路上直播太過敏感」，該男子直言，如果可以趁這個風波，剛好讓大家對這個社會不要這麼敏感、這麼壓抑，看到黑影就發槍，這當然很好。

記者追問「願意接受郭昱晴發文道歉嗎」，該男子強調，自己願意接受郭昱晴的道歉，因為那篇文章寫得滿有誠意的，整篇文的風向很多網友幫忙他講話，所以看了也不會太難過或怎麼樣，如果是整篇留言都在批評他，那可能自己接受道歉不會這麼輕鬆。

該男子也提到，自己昨天有看到一篇報導，標題是直接下「鬼祟男公園偷拍小孩，郭立委出面喝止」，那時候是真相還沒報出來，自己看到這個標體有點不太舒服。

該男子還原當天過程，當下剛健身完，在公園想著要不要買手搖飲，猶豫時就被郭昱晴抓著正著，會不會以後不敢再開直播？他也表示，自己粉絲翻了一倍多，現在只會更想開直播。

該男子也承認自己過往「傘兵退役經歷」，起初這是朋友幫忙留言傳達的，但自己也沒有當完4年，而是提前退伍，朋友有幫他灌一點水。

該男子強調，整件事像對他這位直播新手的「大禮包」，自己覺得還滿幸運，大家都很幫他講話，整件事情也圓滿落幕，郭昱晴也道歉，自己也接受了。

針對起初被批評「中共同路人」，他無奈表示，這肯定是扯太遠了，只能說想像力就是超能力，怎麼想是大家的自由，但這樣的講法，讓整個台灣都在懷疑來懷疑去，很不和諧的感覺，台灣不是號稱民主進步的地方卻搞成這樣，自己覺得滿悲哀的。

最後，他也幽默提到，麻辣鮮師看了很多遍，自己也很納悶沒有發現郭昱晴就是萬老師，自己會再檢討。

▼民進黨立委郭昱晴。（圖／記者湯興漢攝）