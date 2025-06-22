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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭昱晴公審路人直播翻車　王鴻薇：綠委成青鳥還「團結十講」？

▲▼還錢於民政策說明會台北市中山、松山場，王鴻薇。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委郭昱晴今（22）日在社群平台上，提到有位民眾「直播行為鬼祟」並上前詢問，更示警「請不要對小孩的臉拍」，結果該民眾的朋友出面澄清，他曾是陸軍特戰隊，現在是直播主，當時也只是正在自拍。國民黨立委王鴻薇表示，相關案例近日層出不窮，現在連民進黨公職人員也加入「青鳥」、「側翼」製造恐慌及對立，帶頭獵巫，賴清德總統還好意思要「團結十講」？

隨手拿起手機紀錄日常生活，是不少民眾的興趣，但近日卻有部分網友質疑，此舉恐是中國大陸民眾在情蒐。郭昱晴指出，昨在台北四平街，就有看到一名男子鬼祟，她上前詢問在拍什麼，原來是在社群平台TikTok上直播，男子雖然沒有中國口音，但回答時神情略顯緊張，而她也提醒男子不要拍到小孩的臉。

郭昱晴說，前陣子也有不少在街頭或校園附近直播的奇怪人士，大家要多注意，她也告知內政部警政署要加強巡邏。不過她於社群發文附照，也引發各界質疑；她澄清，是基於安全考量提醒，過程理性平和，照片也避免個資曝光，提醒不等於獵巫，希望大家願意理解，但沒有因此刪除貼文。

▲王鴻薇指出，綠委郭昱晴今天在threads發文，內容是在中山區四平商圈看到民眾使用手機直播，還稱民眾行為鬼祟。（圖／王鴻薇臉書）

▲王鴻薇指出，綠委郭昱晴今天在threads發文，內容是在中山區四平商圈看到民眾使用手機直播，還稱民眾行為鬼祟。（圖／王鴻薇臉書）

▲王鴻薇指出，綠委郭昱晴今天在threads發文，內容是在中山區四平商圈看到民眾使用手機直播，還稱民眾行為鬼祟。（圖／王鴻薇臉書）

▲王鴻薇指出，綠委郭昱晴今天在threads發文，內容是在中山區四平商圈看到民眾使用手機直播，還稱民眾行為鬼祟。（圖／王鴻薇臉書）

王鴻微批，郭昱晴指民眾行為鬼祟，更在沒證據下指控民眾拍小孩，導致許多「青鳥」也於社群抹紅「這100%是中國人」、「這是統戰的一部分」等；這也讓該民眾友人批評，「想問現在人民在路上不能開直播了嗎？」、「到底憑什麼要被你們這樣獵巫啊」，並強調友人是在自拍。另也有網友指出，就連郭自己的照片都能證明該民眾在自拍，但郭都沒有回應更正或刪文。

王鴻薇認為，現在許多「青鳥」都在網路帶風向，對許多紀錄生活的民眾無差別攻擊與騷擾，像是之前有人路上拍照，就被罵是「中配、共匪、三性」；還有民眾只是在高鐵站等人，就碰上有人「突然衝到自己手機旁大喊中華民國萬歲台灣獨立」等。

王鴻薇抨擊，如今連民進黨公職人員也加入「青鳥、側翼製造社會恐慌與對立的一環」，諷刺的是，賴清德昨天才發文要「團結十講」，郭昱晴今天就發文獵巫無辜人民，誰在對立、誰在製造仇恨一目瞭然，郭一個不小心就把賴假和諧假面公諸於世，賴還好意思說什麼還團結十講？

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