郭昱晴「公審路人」翻車道歉　法務部：應顧及被拍攝者隱私權

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨不分區立委郭昱晴日前在Threads貼文指，遇到一位拿手機直播的「鬼祟男」，引來公審質疑，郭雖澄清「提醒不等於獵巫」，但網友不埋單，郭昨晚終於刪除文章道歉。法務部次長黃世杰今（23日）表示，公開場合的隱私保障程度與非公開場合不同，呼籲民眾盡量顧及被拍攝者的隱私權，至於郭昱晴本人已經有說明，「我們就尊重郭委員的說法」。

▲綠委郭昱晴公審路人翻車。（圖／記者李毓康攝）

針對「公審路人」爭議，郭昱晴發文澄清，近日不時有校園周邊有人疑似拍攝學生的報導，因此，當在公園看到一位男子持手機拍攝，且現場有許多孩童與家長，出於安全考量，自己主動上前提醒對方避免拍到孩子的臉部，提醒的過程理性平和，事後也將相關畫面加上馬賽克處理，無曝光其個資。

郭昱晴強調，目前留言中當事人與其友人在Threads上表示，他無不當目的，但更多的是對自己的批評指教，甚至謾罵跟指摘，自己都尊重，但提醒民眾注意孩子安全，並不等於獵巫。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部、法務部矯正署、衛福部健保署等單位就「現行獄政與受刑人處遇機制之制度檢討」進行專題報告。黃世杰受訪時表示，公開場合的隱私保障程度與非公開場合不同，「我們還是呼籲在路上拍攝影片時，盡量顧及被拍攝者的隱私權。」

至於郭昱晴影射民眾「行為有點鬼祟」挨批獵巫，黃世杰聽聞後僅簡短回應，「郭委員已經有說明，尊重郭委員的說法。」

另，民眾黨立委黃國昌先前播放「示範帶」質詢惹議，台北地檢署上周將其列為涉嫌偽造文書等罪的「他字案」被告。黃世杰對此回應，此案源自民眾告發，檢方因此立案調查，相信檢察官將本於職責調查清楚，也沒有所謂北檢秀下限的問題，「有人告發就偵查，尊重檢察官職權。」