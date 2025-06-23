羅智強曝大罷免民調隱憂　「只贏了1.6%、幾乎是五五波」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強曝罷免民調隱憂　「只贏了1.6%、幾乎是五五波」

▲▼羅智強出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免將進入第三階段，24案國民黨立委與1案新竹市長罷免案宣告成立，將於7月26日舉行投票。國民黨立委羅智強今（23日）透露，大安區民調顯示不同意罷免的比例高出同意罷免16.4個百分點，但若將投票率納入計算後，他在大安區只贏了1.6%，幾乎是五五波、陷入險境，「與在街頭實地感受到的情況幾乎一致」。

羅智強透過臉書發文指出，新國會智庫在5月26至29日和6月2至3日委託艾普羅進行的民意調查，大安區的結果顯示不同意罷免有50.9%、同意罷免有34.5%，不同意罷免的比例高出同意罷免16.4個百分點，乍看之下，似乎情勢樂觀，不過關鍵卻是出在「投票率」。

羅智強續指，根據交叉分析，同意罷免者的投票率為89.9%、不同意罷免者的投票率是62.9%，當把投票率納入計算後，他在大安區只贏了1.6%，幾乎是五五波、陷入險境，與他在街頭實地感受到的情況幾乎一致。

羅智強提及，自己去年以過半選票當選大安區立委，今年卻只要25%就可以罷免，綠營鐵票一定會去投票，在此情形下，不同意罷免方只要少一個人投票，同意罷免方就會比不同意罷免方多一票；他直言，面對這場罷免戰有2個鐵律，就是「不投票，就等於投罷免羅智強」以及「支持羅智強，就一定要投『不同意罷免』票！」若反罷免支持者不出來投票，這場綠營發動的大規模罷免行動，就可能一一得逞，決勝的關鍵就是投票率。

上述民調以今年將涉及罷免投票的八個行政區，設籍在台北市年滿20歲以上的民眾為調查對象。委託由艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行。調查時間為今年5月26日至29日及6月2日至3日。本次調查共完成2014份有效樣本，在95％信心水準下，整體抽樣誤差為2.2個百分點。

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