中東戰火再起　行政院兩措施穩定油價、減徵關鍵原物料稅負

▲伊朗首都德黑蘭民眾上街抗議，怒嗆「川普最骯髒」，舉出反美、反以色列標語。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普21日下令轟炸伊朗核設施，美軍出動B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」GBU-57巨型鑽地彈，引發國際關注。對此，行政院今（23日）表示，已實施「亞鄰最低價」、「油價平穩措施」之油價雙平穩機制，並延長減徵關鍵進口原物料稅負至今（114）年9月底，後續也將密切掌握國際情勢，妥為應處，力求物價維持穩定。

行政院今（23日）指出，近來中東情勢變化帶動國際原油與天然氣市場波動，並推升全球能源及大宗物資價格，院長卓榮泰於6月19日院會指示，請鄭麗君副院長督導行政院「穩定物價小組」，密切關注油價、民生物價變動。

副院長鄭麗君在20日時邀集行政院「穩定物價小組」相關部會進行研商，責成行政團隊密切關注中東情勢發展與國際原油價格波動，並適時提出各項物價穩定措施。

為穩定國內物價，行政院表示，政府已實施「亞鄰最低價」、「油價平穩措施」之油價雙平穩機制，並延長減徵關鍵進口原物料稅負至今（114）年9月底。

行政院提到，今年以來，國內物價漲幅呈逐月減緩，今年1至5月平均CPI年增率為2.04%，今年5月更降至1.55%。近期中東地緣政治風險升溫，國際原油價格呈明顯上升趨勢，行政院「穩定物價小組」將密切掌握國際情勢，妥為應處，力求物價維持穩定。