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再次譴責美打擊伊朗核設施　中駐聯合國代表：自損信譽！

▲▼ 中國常駐聯合國代表傅聰接受記者採訪，再次譴責美國對伊朗核設施的打擊。 。（圖／翻攝 央視）

▲中國常駐聯合國代表傅聰再次譴責美國對伊朗核設施的打擊 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

當地時間昨6月22日，在聯合國安理會召開伊朗核設施被美襲擊緊急會議前，中國常駐聯合國代表傅聰接受《央視》獨家採訪，再次譴責美國對伊朗核設施的打擊，同樣損害自身信譽，並且公然違反《聯合國憲章》和國際法。

根據《央視》報導指出，傅聰表示，這些核設施是處於國際原子能機構保障監督之下的。美國這一行為公然違反《聯合國憲章》和國際法，對《不擴散核武器條約》（NPT）機制造成了毀滅性打擊，而這一機制是國際秩序的重要支柱。

此外，傅聰指出，伊朗受到了傷害，但同樣受損的，還有美國自身的信譽，「無論是作為一個國家，還是作為任何國際談判的參與方。」

美國加入打擊行列，讓「以伊衝突」充滿危險變數，聯合國安理會於20日舉行中東局勢緊急公開會，傅聰在會上表示，如果以色列和伊朗的軍事衝突，進一步升級，不僅衝突雙方將遭受更大損失，地區國家也將深受其害，中方再次呼籲立即停火。

傅聰指出，必須堅持對話談判，「目前的衝突，打斷了伊朗核問題談判進程，伊朗多處核設施遭到攻擊，開創了危險先例，可能造成災難性後果，要堅定政治解決，伊朗核問題大方向不動搖，堅持透過對話談判，推動伊朗核問題，重回政治解決軌道。」

他也呼籲，「必須匯聚國際社會促進和努力，『中東不穩，天下難安』」，「以伊衝突」導致中東緊張局勢驟然升級，也對全球安全，造成嚴重衝擊。

傅聰也表示，21個阿拉伯、伊斯蘭國家發表外長聯合聲明，共同呼籲停火止戰，重啟伊朗核問題談判，維護地區持久和平。中方對此完全支持，安理會作為維護國際和平與安全的首要機構，應為此發揮更大作用。「我們支持安理會及時採取必要行動。」

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