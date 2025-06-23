衛星影像曝！美軍炸穿伊朗核設施「驚現6巨坑」　專家：仍有2疑點

▲美軍轟炸福爾多地下核設施前後的衛星影像。左圖打擊前的6月20日，右圖為打擊後的6月22日 。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

最新衛星影像顯示，美國21日轟炸伊朗福爾多（Fordow）地下核設施，造成大規模嚴重破壞，甚至在周圍山區留下6個巨大坑洞。但多名專家認為，目前仍無法確定核設施的確切受損程度，以及高濃縮鈾是否早被轉移到安全機密地點。

美國21日發起「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer），出動B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」GBU-57巨型鑽地彈（MOP），摧毀伊朗境內3座核設施，包括最為關鍵、藏匿於聖城庫姆（Qom）附近偏遠山區的福爾多地下核設施。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）和行星實驗室（Planet Labs）衛星影像顯示，美軍轟炸過後，福爾多山區出現疑似被鑽地彈穿透的6個巨大孔洞，周遭地面覆蓋大量塵土，是一種擾動跡象。

▲其他衛星影像顯示，福爾多受損嚴重。左圖攝於美軍打擊前的6月2日，右圖攝於轟炸後的6月22日。（圖／路透）



前聯合國查核員、科學暨國際安全研究所（ISIS）所長歐布萊特（David Albright）認為，美軍巨型鑽地彈直接「炸穿」了福爾多，「這座設施很可能已經完蛋了。」

不過，衛星影像研究公司CNA副研究員艾佛列斯（Decker Eveleth）卻認為，目前還無法確認是否摧毀福爾多，因為設有上百座離心機的大廳「埋藏深度太深」，沒辦法單憑衛星影像判斷受損程度。

也有多名專家警告，美軍攻擊之前，伊朗恐怕早將一批接近武器等級的高濃縮鈾運離福爾多，藏匿在不為人知的地點。事實上，馬薩爾科技的衛星影像就拍到，福爾多19、20日出現「異常活動」，設施入口附近停駐大量車隊。一名伊朗高層消息人士也向《路透社》透露，大部分接近武器級的60%高濃縮鈾，在美國攻擊之前，就被轉移到秘密地點。

加州密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）防止核武擴散專家路易斯（Jeffrey Lewis）坦言，美軍行動「頂多把他們的核計畫拖延幾年。幾乎可以確定的是，仍存在一些我們不知道的設施。」