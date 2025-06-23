　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

衛星影像曝！美軍炸穿伊朗核設施「驚現6巨坑」　專家：仍有2疑點

▲▼ 美國打擊伊朗聖城庫姆（Qom）附近福爾多（Fordow）地下核設施前後的衛星影像。左圖6月20日，右圖6月22日。 。（圖／路透）

▲美軍轟炸福爾多地下核設施前後的衛星影像。左圖打擊前的6月20日，右圖為打擊後的6月22日 。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

最新衛星影像顯示，美國21日轟炸伊朗福爾多（Fordow）地下核設施，造成大規模嚴重破壞，甚至在周圍山區留下6個巨大坑洞。但多名專家認為，目前仍無法確定核設施的確切受損程度，以及高濃縮鈾是否早被轉移到安全機密地點。

美國21日發起「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer），出動B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」GBU-57巨型鑽地彈（MOP），摧毀伊朗境內3座核設施，包括最為關鍵、藏匿於聖城庫姆（Qom）附近偏遠山區的福爾多地下核設施。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）和行星實驗室（Planet Labs）衛星影像顯示，美軍轟炸過後，福爾多山區出現疑似被鑽地彈穿透的6個巨大孔洞，周遭地面覆蓋大量塵土，是一種擾動跡象。

▲▼美國打擊伊朗聖城庫姆（Qom）附近福爾多（Fordow）地下核設施前後的衛星影像，左圖6月2日，右圖是6月22日。（圖／路透）

▲其他衛星影像顯示，福爾多受損嚴重。左圖攝於美軍打擊前的6月2日，右圖攝於轟炸後的6月22日。（圖／路透）

前聯合國查核員、科學暨國際安全研究所（ISIS）所長歐布萊特（David Albright）認為，美軍巨型鑽地彈直接「炸穿」了福爾多，「這座設施很可能已經完蛋了。」

不過，衛星影像研究公司CNA副研究員艾佛列斯（Decker Eveleth）卻認為，目前還無法確認是否摧毀福爾多，因為設有上百座離心機的大廳「埋藏深度太深」，沒辦法單憑衛星影像判斷受損程度。

也有多名專家警告，美軍攻擊之前，伊朗恐怕早將一批接近武器等級的高濃縮鈾運離福爾多，藏匿在不為人知的地點。事實上，馬薩爾科技的衛星影像就拍到，福爾多19、20日出現「異常活動」，設施入口附近停駐大量車隊。一名伊朗高層消息人士也向《路透社》透露，大部分接近武器級的60%高濃縮鈾，在美國攻擊之前，就被轉移到秘密地點。

加州密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）防止核武擴散專家路易斯（Jeffrey Lewis）坦言，美軍行動「頂多把他們的核計畫拖延幾年。幾乎可以確定的是，仍存在一些我們不知道的設施。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
哈孝遠、林彥君曖昧情起底！　他認「親密共食」為了吃口水
快訊／NBA當代最強砍將誕生　SGA拿下FMVP
川普拋「2周內決定」煙霧彈！　轟炸伊朗決策內幕曝
「川普打伊朗就切雞雞」！　投資專家PO文恭喜1事
罷綠又槓龜！罷免陳俊宇連署差8000份　罷團宣布不送件
快訊／雷霆奪NBA總冠軍！　搬遷後隊史首座
遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　嘆：台灣搞成這樣滿悲哀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍動手前　伊朗警告川普：潛伏人員將「在美國發動恐攻」

從中東盟友變仇人！美伊「翻臉46年」愛恨關係曝　川普空襲核設施

川普親下令拋「2周內決定」煙霧彈！　轟炸伊朗決策內幕曝

伊朗核設施轟出大洞　川普揭「地底深處」遭破壞：美軍正中靶心

衛星影像曝！美軍炸穿伊朗核設施「驚現6巨坑」　專家：仍有2疑點

伊朗恐報復！　美國國務院發布「全球安全警報」

川普轟炸後首發聲！　伊朗最高領袖：以色列鑄大錯「必受懲罰」

地震超過170次！鹿兒島外海3天連搖　最大震度4級

伊朗嗆封鎖「荷莫茲海峽」！全球原油恐斷航　油價翻倍飆破130美元

怒嗆「川普最骯髒」！伊朗人上街抗議核設施遭襲擊　呼籲報復美軍

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

伊朗「30枚飛彈」報復啟動　以色列進入緊急狀態

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

【塊陶啊！】雲林回收車邊開邊燒！ 司機停路邊急逃生

【終止4連敗】味全龍林智勝奪MVP加碼跳《大展鴻圖》

美軍動手前　伊朗警告川普：潛伏人員將「在美國發動恐攻」

從中東盟友變仇人！美伊「翻臉46年」愛恨關係曝　川普空襲核設施

川普親下令拋「2周內決定」煙霧彈！　轟炸伊朗決策內幕曝

伊朗核設施轟出大洞　川普揭「地底深處」遭破壞：美軍正中靶心

衛星影像曝！美軍炸穿伊朗核設施「驚現6巨坑」　專家：仍有2疑點

伊朗恐報復！　美國國務院發布「全球安全警報」

川普轟炸後首發聲！　伊朗最高領袖：以色列鑄大錯「必受懲罰」

地震超過170次！鹿兒島外海3天連搖　最大震度4級

伊朗嗆封鎖「荷莫茲海峽」！全球原油恐斷航　油價翻倍飆破130美元

怒嗆「川普最骯髒」！伊朗人上街抗議核設施遭襲擊　呼籲報復美軍

空照比對美軍轟炸伊朗3處核設施　清楚可見超大彈坑、山頭全毀

拉莫斯4打點助陣　巨人單場三轟擊潰紅襪奪系列賽勝利

水手重砲捕手連3戰開轟　「拉打率80.6%」引發熱議

研究：每週喝逾8杯酒　對大腦產生病變機率提升133％

36人搶！信義區華廈溢價135%拍出　第二高價現身揭真相

美軍動手前　伊朗警告川普：潛伏人員將「在美國發動恐攻」

男人全死光？作家黃大米遊俄...曝街頭「驚人一幕」：媲美日本

稻城亞丁「捨身崖」景區暴雨崩塌　遊客前腳剛走：離死亡最近的一次

賴清德主持新任官員宣誓典禮　駐芬蘭大使林昶佐帶領宣讀誓詞

屁孩強拉野生梅花鹿　「拖出樹林、手臂勒脖」只為拍照炫耀

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

國際熱門新聞

伊朗最高領袖：以色列鑄大錯「必受懲罰」

伊朗恐報復　美國務院全球安全警報

伊朗9核專家睡夢遭「集體處決」　以色列暗殺

太準！衛星照證實美軍「碉堡剋星」完美轟炸

美「午夜重錘」突襲　伊朗完全沒察覺

以空軍5天狂炸伊朗1100個目標：享有史無前例「作戰自由」

伊朗國會批准「封鎖荷莫茲海峽」　美國籲中勸阻

伊朗報復以色列　當地台人躲防空洞曝現況「生活一切照常」

伊朗嗆封鎖「荷莫茲海峽」　全球油價恐翻倍

美國已準備23日跟伊朗對話

川普發文「可以更迭政權」：讓伊朗再次偉大

伊朗濃縮鈾還在？以色列：仍在確認

美國炸伊朗核設施！紅十字會發警告

伊朗射這飛彈攻以色列　射程2000km

更多熱門

相關新聞

伊朗核設施轟出大洞　川普：美軍正中靶心

伊朗核設施轟出大洞　川普：美軍正中靶心

美國派出B-2轟炸機等攻擊伊朗3處核設施，衛星影像也揭露其受損情況。對此，美國總統川普22日晚間在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文稱，依據衛星影像，伊朗所有核設施都遭到巨大破壞，從衛星影像中可以清晰看到這一點，用抹去這個字眼再貼切不過，「正中靶心！！！」

中東戰火再起　行政院兩措施穩定油價

中東戰火再起　行政院兩措施穩定油價

「美國轟炸伊朗」川普2.0重大分水嶺　全球矚目下一步

「美國轟炸伊朗」川普2.0重大分水嶺　全球矚目下一步

中駐聯合國代表：美打擊伊朗核設施「自損信譽」

中駐聯合國代表：美打擊伊朗核設施「自損信譽」

伊朗恐報復　美國務院全球安全警報

伊朗恐報復　美國務院全球安全警報

關鍵字：

美國伊朗福爾多核設施空襲

讀者迴響

熱門新聞

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭

踩女星地雷被罵「三八沒知識」　呂文婉怒拔麥離場

房仲喊女子穿很騷炎上　中信房屋出手

李多慧海邊解放比基尼！　「側面形狀全看光」震撼8萬人

張學友澳門開唱被要求「講普通話」手指腦袋霸氣婉拒

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證

18歲女遭吊車輾斃　媽悲曝遺物包包「殘留肉屑」

可能有雙颱　聖帕估今生成大迴轉路徑曝

直播男遭郭昱晴公審「背景曝光」　朋友氣炸嗆：他曾在特戰隊服役

台中「首購天堂」新古屋進法拍　單價爆跌回3年前

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

更多

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面