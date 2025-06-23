伊朗核設施轟出大洞　川普揭「地底深處」遭破壞：美軍正中靶心

▲川普證實美軍轟炸伊朗核設施，並在白宮發表全國演說。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國派出B-2轟炸機等攻擊伊朗3處核設施，衛星影像也揭露其受損情況。對此，美國總統川普22日晚間在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文稱，依據衛星影像，伊朗所有核設施都遭到巨大破壞，從衛星影像中可以清晰看到這一點，用抹去這個字眼再貼切不過，「正中靶心！！！」

川普稱，衛星影像所顯示的白色結構被深深地鑿進岩層裡，就連頂部都低於地表，「破壞最嚴重的地方就在遠低於地面的深處」。

馬薩爾科技（Maxar）衛星影像清楚顯示，美軍所投擲的重達3萬磅「鑽地巨彈」GBU-57精準命中伊朗福爾多等3座核設施，在基地內部引起爆炸，能清楚看見遭到轟炸後所出現的凹洞。

▲福爾多核設施遭美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後，清晰可見遭重創所留下的凹洞。（圖／路透）

美軍「午夜重鎚行動」（Operation Midnight Hammer）空襲重擊伊朗境內3處地下濃縮鈾核設施，根據《美聯社》，本次行動是美軍多年計劃下的突襲行動，透過嚴密的誤導策略與空中佈局達成全面奇襲。這是美軍首次於實戰中部署該型重磅炸彈，能深入地底後再引爆，專門用於摧毀深層掩體目標。

美軍突襲核設施之後，伊朗國家媒體淡化其損害影響，揚言將報復，外長公開表示保留一切選項捍衛伊朗主權。最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）稍早也首度對此發聲，指控以色列「鑄下大錯」，必須付出代價，但未直接提及美國。