　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4星座小心！命理師示警：美國下半年有大災難　點名川普恐再遭暗殺

命理師示警，美國總統川普和下半年健康等運勢將有波動。（圖／達志／美聯社）

▲命理師示警，美國今年會遭受到前所未有的恐怖攻擊。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普日前宣布，美軍已透過B‑2隱形轟炸機對伊朗多處核設施發動空襲，並形容此次任務為「非常成功的攻擊」。對此，塔羅牌老師艾菲爾提醒，身為雙子座的川普，需特別留意今年下半年至聖誕節前夕的身體健康與運勢波動，並警告美國本土與海外軍事設施，可能有類似1941年珍珠港事件的攻擊風險。

艾菲爾昨（22）日於臉書粉絲專頁發文指出，他早在2個月前便曾示警「今年下半年是一個大災難年」。他強調雙子座、處女座、射手座、雙魚座4個星座的人在進入下半年後，將更明顯感受到由運勢所引發的波動，而這些波動都屬於前所未有的新狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾菲爾尤其針對川普總統指出，川普作為雙子座代表人物，應在2025年下半年至聖誕節前夕期間提高警覺，不僅要關注自身健康，也要注意美國境內與海外駐軍設施的安全情勢，因美國今年下半年也可能面臨猶如1941年珍珠港事件的突襲式攻擊。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

延伸閱讀
傻眼！13杯飲料沒袋還要送上樓　外送員1句話讓客人秒下樓
人生首次出國！長輩跟團「慘變桃機1日遊」　原因曝光網傻眼：哪家旅行社這樣搞
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
哈孝遠、林彥君曖昧情起底！　他認「親密共食」為了吃口水
快訊／NBA當代最強砍將誕生　SGA拿下FMVP
川普拋「2周內決定」煙霧彈！　轟炸伊朗決策內幕曝
「川普打伊朗就切雞雞」！　投資專家PO文恭喜1事
罷綠又槓龜！罷免陳俊宇連署差8000份　罷團宣布不送件
快訊／雷霆奪NBA總冠軍！　搬遷後隊史首座
遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　嘆：台灣搞成這樣滿悲哀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／8縣市「高溫警示」　上看36度

男人全死光？作家黃大米遊俄...曝街頭「驚人一幕」：媲美日本

高雄萬豪遭爆「床單沾屎」　酒店致歉：將強化清潔檢核

「醫師娘還香？」一票搖頭了　點名2職業嘆：隨便都屌打

「川普打伊朗就切雞雞」一票人坐等開直播！投資專家PO文恭喜1事

颱風聖帕「往日本」對台無影響　周末恐又有熱帶系統發展

包裹一堆氣泡袋「神人曝1實用功能」　大票人驚喊方便：都丟掉了

未婚男想體驗婚姻生活！「人妻狠撂1句」爆共鳴　4萬人笑翻

「中國若犯台就把北京炸了」！川普過往發言被挖　網笑：壞人怕瘋子

4星座小心！命理師示警：美國下半年有大災難　點名川普恐再遭暗殺

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

伊朗「30枚飛彈」報復啟動　以色列進入緊急狀態

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

【塊陶啊！】雲林回收車邊開邊燒！ 司機停路邊急逃生

【終止4連敗】味全龍林智勝奪MVP加碼跳《大展鴻圖》

快訊／8縣市「高溫警示」　上看36度

男人全死光？作家黃大米遊俄...曝街頭「驚人一幕」：媲美日本

高雄萬豪遭爆「床單沾屎」　酒店致歉：將強化清潔檢核

「醫師娘還香？」一票搖頭了　點名2職業嘆：隨便都屌打

「川普打伊朗就切雞雞」一票人坐等開直播！投資專家PO文恭喜1事

颱風聖帕「往日本」對台無影響　周末恐又有熱帶系統發展

包裹一堆氣泡袋「神人曝1實用功能」　大票人驚喊方便：都丟掉了

未婚男想體驗婚姻生活！「人妻狠撂1句」爆共鳴　4萬人笑翻

「中國若犯台就把北京炸了」！川普過往發言被挖　網笑：壞人怕瘋子

4星座小心！命理師示警：美國下半年有大災難　點名川普恐再遭暗殺

快訊／8縣市「高溫警示」　上看36度

淚目！哈利伯頓拄拐杖迎接隊友　麥康諾在傳奇米勒懷中哭泣

空照比對美軍轟炸伊朗3處核設施　清楚可見超大彈坑、山頭全毀

拉莫斯4打點助陣　巨人單場三轟擊潰紅襪奪系列賽勝利

水手重砲捕手連3戰開轟　「拉打率80.6%」引發熱議

研究：每週喝逾8杯酒　對大腦產生病變機率提升133％

36人搶！信義區華廈溢價135%拍出　第二高價現身揭真相

美軍動手前　伊朗警告川普：潛伏人員將「在美國發動恐攻」

男人全死光？作家黃大米遊俄...曝街頭「驚人一幕」：媲美日本

稻城亞丁「捨身崖」景區暴雨崩塌　遊客前腳剛走：離死亡最近的一次

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

生活熱門新聞

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

房仲喊女子穿很騷炎上　中信房屋出手

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證

可能有雙颱　聖帕估今生成大迴轉路徑曝

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

染髮易得膀胱癌？醫：1類人風險高2倍

2號颱風最快今生成　變天時間曝

快訊／2號颱風「聖帕」生成　最新路徑曝

男乘客狂遞名片　前空姐曝「經濟艙直接仍」

法籍YTR宣布搬離台灣！認身體出問題「撐不下去」

出國返台注意！行李藏2物秒罰500萬

濱崎真緒曝引退遺憾　拍13年AV「大腦死掉了」

「如果川普打伊朗就切雞雞」台​投資專家糗了

黃偉哲合照畢業生「腿軟摔倒」影片曝光

更多熱門

相關新聞

伊朗核設施轟出大洞　川普：美軍正中靶心

伊朗核設施轟出大洞　川普：美軍正中靶心

美國派出B-2轟炸機等攻擊伊朗3處核設施，衛星影像也揭露其受損情況。對此，美國總統川普22日晚間在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文稱，依據衛星影像，伊朗所有核設施都遭到巨大破壞，從衛星影像中可以清晰看到這一點，用抹去這個字眼再貼切不過，「正中靶心！！！」

中東戰火再起　行政院兩措施穩定油價

中東戰火再起　行政院兩措施穩定油價

「美國轟炸伊朗」川普2.0重大分水嶺　全球矚目下一步

「美國轟炸伊朗」川普2.0重大分水嶺　全球矚目下一步

伊朗嗆封鎖「荷莫茲海峽」　全球油價恐翻倍

伊朗嗆封鎖「荷莫茲海峽」　全球油價恐翻倍

顧健晏賭輸要「切GG」　泌尿醫師貼心送暖

顧健晏賭輸要「切GG」　泌尿醫師貼心送暖

關鍵字：

艾菲爾川普周刊王

讀者迴響

熱門新聞

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭

踩女星地雷被罵「三八沒知識」　呂文婉怒拔麥離場

房仲喊女子穿很騷炎上　中信房屋出手

李多慧海邊解放比基尼！　「側面形狀全看光」震撼8萬人

張學友澳門開唱被要求「講普通話」手指腦袋霸氣婉拒

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證

18歲女遭吊車輾斃　媽悲曝遺物包包「殘留肉屑」

可能有雙颱　聖帕估今生成大迴轉路徑曝

直播男遭郭昱晴公審「背景曝光」　朋友氣炸嗆：他曾在特戰隊服役

台中「首購天堂」新古屋進法拍　單價爆跌回3年前

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

更多

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面