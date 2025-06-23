4星座小心！命理師示警：美國下半年有大災難　點名川普恐再遭暗殺

▲命理師示警，美國今年會遭受到前所未有的恐怖攻擊。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普日前宣布，美軍已透過B‑2隱形轟炸機對伊朗多處核設施發動空襲，並形容此次任務為「非常成功的攻擊」。對此，塔羅牌老師艾菲爾提醒，身為雙子座的川普，需特別留意今年下半年至聖誕節前夕的身體健康與運勢波動，並警告美國本土與海外軍事設施，可能有類似1941年珍珠港事件的攻擊風險。

艾菲爾昨（22）日於臉書粉絲專頁發文指出，他早在2個月前便曾示警「今年下半年是一個大災難年」。他強調雙子座、處女座、射手座、雙魚座4個星座的人在進入下半年後，將更明顯感受到由運勢所引發的波動，而這些波動都屬於前所未有的新狀況。

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艾菲爾尤其針對川普總統指出，川普作為雙子座代表人物，應在2025年下半年至聖誕節前夕期間提高警覺，不僅要關注自身健康，也要注意美國境內與海外駐軍設施的安全情勢，因美國今年下半年也可能面臨猶如1941年珍珠港事件的突襲式攻擊。

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