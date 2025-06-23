涉獵巫事件郭昱晴原上午10點受訪　臨時取消原因曝

▲郭昱晴取消受訪。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

因涉及路人直播獵巫事件，民進黨立委郭昱晴原訂23日上午10時在立法院中興大樓1樓受訪，但卻在開始前10分鐘左右臨時宣布取消，理由是「相關回應在臉書及其他社群上皆已公布」。

民進黨立委郭昱晴22日在社群平台指出，有年輕人拿手機在公園直播，行為鬼祟，因憂心會拍攝到附近學童，因此上前提醒，並已通報內政部警政署，引發外界砲轟拿路人直播來公審。對此，郭昱晴也澄清，提醒民眾注意孩子安全，並不等於獵巫，她相信「關心公共安全」是一件值得被保護的價值。不過郭的說明，網友並不領情。

而被郭昱晴公審的男子事後也現身受訪指出，他當下就向郭昱晴解釋「我在自拍」，也給對方看手機，證明沒拍小孩，但郭還是把他照片PO網，讓他莫名成為「偷拍小孩的怪人」。

郭昱晴最後只好在臉書道歉指出，刪除貼文、真誠道歉、認真反省，感謝各界批評指教。因為出於保護未成年孩子的安全，加上近期多起發生的新聞事件，一個身母親的直覺反應，上前提醒希望不要拍攝孩子的對話，也理解在po文當下，讓對方覺得被冒犯、被懷疑。這一點，她願意真誠向當事人說聲對不起。除了刪文，她願意為這樣的感受負責，也從這件事中學到更多表達的分寸。在提醒的方式上，她會更謹慎。

郭昱晴說，再說一次，真誠道歉。各界的批評、指教，她都看到了，十分感謝，我會認真理解、反省。