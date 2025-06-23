遭郭昱晴公審路人嘆「悲哀」　綠委緩頰：已第一時間道歉

▲民進黨團書記長陳培瑜替郭昱晴緩頰。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委郭昱晴因涉及路人直播獵巫事件遭炎上，即便道歉仍不被網友領情，原定今（23日）一早要接受媒體聯訪，也臨時取消。而被郭昱晴公審的男子事後也現身受訪指出，台灣號稱民主進步卻搞成這樣，自己覺得滿悲哀的。對此，民進黨團書記陳培瑜出面緩頰，郭在第一時間就道歉刪文也道歉，尊重當事人感受，但關於國安疑慮、孩童權益被直播不當疑慮還是國人要共同關心的。

郭昱晴22日在社群平台指出，有年輕人拿手機在公園直播，行為鬼祟，因憂心會拍攝到附近學童，因此上前提醒，並已通報內政部警政署，引發外界砲轟拿路人直播來公審。對此，郭昱晴也澄清，提醒民眾注意孩子安全，並不等於獵巫，她相信「關心公共安全」是一件值得被保護的價值。不過郭的說明，網友並不領情。她最後也刪除貼文，並真誠道歉、認真反省，感謝各界批評指教。未來在提醒的方式上，她會更謹慎。

而被郭昱晴公審的男子事後也出面受訪表示，他當下就向郭昱晴解釋「我在自拍」，也給對方看手機，證明沒拍小孩，但郭還是把他照片PO網，讓他莫名成為「偷拍小孩的怪人」。自己不懂郭昱晴出發點是什麼，但願意接受道歉。他也強調，被批評是「中共同路人」，這樣的講法，讓台灣懷疑來懷疑去，台灣不是號稱民主進步的地方卻搞成這樣，自己覺得滿悲哀的。

對此，陳培瑜今早也出面緩頰，郭昱晴在第一時間就道歉刪文，這部分說明非常清楚。由於這陣子非常多大家認為是有國安疑慮的直播、對孩童權益恐怕有不當侵犯的直播，所以郭起心動念是希望提醒那個人，也有把當事人臉馬賽克處理，是那個人後來把直播片段剪接上傳，變成全台灣都認識他。

陳培瑜認為，絕對尊重當事人感到不舒服的部分，也謝謝郭昱晴第一時間道歉，不確定當事人有沒有收到。但關於國安疑慮、孩童權益被直播不當疑慮還是國人要共同關心的。