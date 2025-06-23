指郭昱晴已二度亂爆料　陳昭姿：郭還在外賓面前罵在野黨告洋狀

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨不分區立委郭昱晴在Threads上稱遇到一位拿手機直播的「鬼祟男」，引來公審質疑，郭雖澄清「提醒不等於獵巫」，但仍不敵網友抨擊刪文道歉。對此，民眾黨立委陳昭姿說，郭昱晴過去也曾引用錯誤網路說法，質疑她收養孩子一事，最終仍道歉，「如果她不改正態度，同樣的錯誤可能再繼續，那這樣真的是當立委資格都有問題」。陳還爆料，郭在接待外賓時告洋狀，在外賓面前指責在野黨。

民眾黨立委陳昭姿說，很驚訝又是郭委員，因為去年郭質詢的時候引用了一個根本沒有來源的網路說法，提到收養孩子的事情，「她居然說我說『別人的孩子始終是別人的孩子』，她講了一些很負面的話，那件事情我剛開始非常錯愕」。

陳昭姿表示，郭昱晴傷害的不只是她的孩子，傷害到她的家庭、甚至傷害原生家庭。陳說，郭委員可能知道她自己錯了，因為她根本沒有去思考，助理用的這個東西到底是不是真的，沒有用大腦去思考就直接在質詢台上引用，後來晚上她就錄了一段影片來道歉，第二天早上還拿了一大束花來。

「可是我沒有想到，這件事情她是繼續的持續。」陳昭姿說，郭昱晴沒有搞清楚真相，見獵心喜看到了一個也許她自以為是逮到了一個不知道是共諜嗎還是什麼，反正她心中只有4個字「抗中保台」。陳說，郭本來還撐在那裡、覺得自己非常有道理，可是到了晚上她也只好出來道歉。

陳昭姿直言，郭昱晴已經不是只有一次了，可見她在本質上或是她工作態度上，從來沒有去查證，或是被有點像側翼青鳥的那種思考影響，「可是她不應該如此，她是立委、是被賦予重大權力監督行政機關、審查行政預算的立委，她的身份是要導正，不是跟著這些街上的這個胡言亂語這樣子走」。

陳昭姿表示，郭昱晴的事件至少她就看到了第二次，「我相信如果她不改正態度，同樣的錯誤可能再繼續，那這樣真的是當立委的資格都有問題」。

陳昭姿還爆料，上週立法院接待歐洲來的訪團，當時有國民黨立委陳永康、郭昱晴代表民進黨、她自己代表民眾黨，「我沒有想到郭昱晴立委竟然在那麼多外賓面前，直接指責在野黨刪除國防預算，等於是告洋狀，當時主席是江啟臣副院長，他很尷尬」。

陳昭姿說，結果郭昱晴跟陳永康辯論起來，「郭委員就一直喊在野黨害了這件事、沒有把中共當敵人等等、刪除國防預算」，那其中有一個義大利的代表就還發言說，在國外也看過國會上不同意見，如果真的台灣在國會上有這樣的狀況，其實是有傷害的。

陳昭姿說，這些東西應該在國會溝通，怎麼會是郭委員在接待外賓的時候講？那個外賓有10位耶，她竟然在那邊告洋狀。