郭昱晴公審路人翻車道歉　國民黨起底她昔「街上拍照」嗆下台

▲國民黨召開記者會要求郭昱晴下台。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委郭昱晴昨日PO文，聲稱自己遇到一名「鬼祟男子」，並提醒對方不要拍到小孩，挨轟「公審、獵巫」，事後她刪除相關貼文並發文道歉。國民黨發言人楊智伃今（23日）表示，郭昱晴過去也曾直播自拍，除了拍攝街景，也曾拍到小孩子的臉，如今卻雙標來公審一般民眾，跟另一位民進黨立委沈伯洋一模一樣，「郭昱晴刪文道歉顯然不夠，應該辭職負責！」

國民黨今日召開記者會要求郭昱晴下台負責，台北市議員鍾沛君表示，中共透過陸客或陸配在台灣，用街拍的方式獲取在地情資的說法，最近在綠營的同溫層持續發酵，但只要認真查證，就知道全都是空穴來風。郭昱晴身為民進黨不分區立委，聽完對方解釋後還是要發文，自以為是街頭俠客，結果卻是獵巫師。

鍾沛君強調，郭昱晴拿來公審的直播主，根本沒拍到小孩子，反而是郭自己不斷踩紅線，再次證明民進黨真正搞雙標，胡亂給無辜的市民貼標籤，其實就是為了大罷免繼續添柴火。

國民黨發言人鄧凱勛也說，這名直播主是陸軍特戰退役，郭昱晴過去「反對軍人加薪3萬」，現在卻羞辱、公審退役的陸軍特戰弟兄，相信這位退役的陸軍特戰弟兄抗中保台的貢獻遠遠大於只會嘴炮抗中的郭昱晴，郭昱晴過去恐嚇勞工「假放多了會被AI取代」，現在又公審民眾路上街拍，其實最該被AI取代的人就是郭昱晴。

鄧凱勛強調，賴清德總統近日說要團結十講，但自己提名的不分區立委卻搞仇恨公審，如果賴總統真的要團結國家，就應該先回答在野黨近日提出的包含經濟、民生、國安等議題的10問，也呼籲賴總統不要再放任黨公職搞文革式的獵巫。

