郭昱晴「公審路人」翻車　民眾黨譴責：反對用政治獵巫催票大罷免

▲綠委郭昱晴在threads發文，稱看到民眾行為鬼祟直播，遭質疑是公審，不敵網友批評後道歉刪文。（圖／翻攝自threads）



記者陳家祥／台北報導

民進黨不分區立委郭昱晴在Threads上發文稱遇到一位拿手機直播的「鬼祟男」，遭外界質疑公審，郭雖澄清「提醒不等於獵巫」，但仍不敵網友抨擊刪文道歉。對此，民眾黨嚴正譴責，反對用政治獵巫催票大罷免，這種毫無查證、不聽對方澄清的公審，是在自己的國家裡面找敵人，嚴重傷害台灣社會的包容信任與民主精神。

民眾黨指出，民進黨不分區立委郭昱晴逛街順手就獵巫，當看到一位年輕人在路邊拿著手機拍攝，她心中警鈴大響，上前質疑「你在拍什麼？」。不過，郭昱晴的無情獵巫並沒有斬獲，年輕人清楚表達「我在直播拍我自己」，甚至為了自保，還給她看了手機畫面。

但郭昱晴並未打消念頭，仍以立委之姿通報警政署，反映給內政部次長，並拍下對方影片上社群公審，說對方行為鬼祟，沒有中國口音，可是是在TikTok直播，並說自己當場提醒他「請你不要對著小孩的臉拍！」最後附註有不少奇怪人士會在街頭校園附近直播，請大家多注意。這篇影音圖文貼出，馬上有很多青鳥響應「哇~~真的好可怕噢~~」、「是要拍給中共看的吧？」

民眾黨指出，飛來橫禍的年輕人出面澄清，當時即便解釋過根本沒拍到小孩，但還是被大立委PO網公審了，無奈表示郭昱晴是不是獵巫，就交給大眾認定。也有這名年輕人的朋友回批郭昱晴，被公審的路人4年前才從陸軍特戰隊退伍，臉上到現在都有跳傘時被傘繩劃破的疤痕，「我就問現在人民在路上不能開直播了嗎？到底憑什麼要被你們這樣獵巫啊，社會變成這樣，真的是你們想要的嗎？」

民眾黨說，郭昱晴眼見言行大翻車，在輿論壓力下刪除貼文，說自己「真誠道歉、認真反省」，但仍舊硬拗這是身為母親的直覺反應，是希望對方不要拍孩子，並抱怨自己被網友「無限上綱了啦」。

到底「無限上綱了啦」的是誰？民眾黨質疑，在台灣難道看到別人直播就可以隨便上前盤查拍攝的內容，以及直播平台是不是在TikTok，甚至講話有沒有中國口音，就可以做犯罪動機的判斷嗎？這真的難道是郭大委員所謂的「提高警覺不對嗎？」，難怪同為民進黨不分區立委的沈伯洋說「共產黨的特色就是在指責別人做什麼的時候，其實就是他自己正在做」。

民眾黨指出，民進黨立委打著「抗中保台」大旗，卻把理性監督的在野黨立委全都貼上「中共同路人」的標籤，為了操弄意識形態，不惜扭曲事實、濫殺無辜，把普通路人都當成敵人對待。

民眾黨嚴正譴責用政治獵巫來催票大罷免，這種毫無查證，甚至不聽對方澄清的公審，在自己的國家裡面找敵人貼標籤，不僅無助社會安全，更會嚴重傷害台灣社會的包容信任與民主精神。

▲民進黨立委郭昱晴。（圖／記者湯興漢攝）