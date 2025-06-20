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屏東保育新措施啟動！　7/1起每名遊客收觀光保育費60元

▲小琉球蛤板灣潮間帶7月1日納管收取觀光保育費。（圖／屏東縣政府提供）

▲小琉球蛤板灣潮間帶7月1日納管收取觀光保育費。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府於今年7月1日起推動三大項保育管制措施，包括蛤板灣潮間帶等地，都納管收取觀光保育費每名遊客60元，並增設「龍蝦洞核心區」禁止人員進入，並將海膽恢復為保育對象。

▲小琉球蛤板灣潮間帶7月1日納管收取觀光保育費。（圖／屏東縣政府提供）

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屏東縣政府表示，為永續經營自然生態資源、提升民眾保育觀念，縣府自去(113)年7月1日起杉福、漁埕尾、肚仔坪3區潮間帶收取觀光保育費，但因為觀光保育費推動，人潮轉移至免收費的蛤板灣潮間帶，據統計資料顯示113年7-11月進入該區之人數共計28,123人，為杉福、漁埕尾、肚仔坪3區潮間帶總進入人數（6,344人）443%，且縣府113年委託中山大學研究團隊調查蛤板灣潮間帶生態結果亦顯示該區底棲生物密度呈現下降的情形。

縣府為維護生態資源，避免過多人潮持續造成該區域生態破壞，故決定將蛤板灣潮間帶也納入觀光保育費收取範圍，期盼以管制措施減少人潮帶來的生態壓力。

為有效養護資源，今年度縣府增設「龍蝦洞核心區」，是繼肚仔坪核心區後，琉球保育區的第2個核心區。核心區禁止所有人員進入（當地居民及研究人員除外），保育對象含所有水產動植物以確保其生態完整度。當核心區的海洋動植物有機會長大繁殖而自然溢散，就能促使周圍潮間帶恢復生物多樣性。

另避免民眾誤採「梅氏長海膽」及「口鰓海膽」以外的海膽種類而有破壞生態的可能，將保育區內所有海膽種類納入保育對象。倘未來為維持生態平衡需進行生物移除則將採專案辦理，經申請核准後始得採捕。

近年因氣候變遷、觀光興盛，致琉球海域生物量衰減、漁業資源資源枯竭，屏東縣政府滾動調整於今年推動三大項保育管制措施，將蛤板灣潮間帶納入觀光保育費收取範圍、劃設「龍蝦洞核心區」，並將海膽恢復為保育對象，希望與全民共同努力，保護珍貴的海洋資源。

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