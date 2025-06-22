　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼盧秀燕身體力行「有錯認錯」　何欣純：妳挺造假連署？

▲▼ 台中市長盧秀燕出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲台中市長盧秀燕21日出席北北基反惡罷團結大會，痛批賴清德3種「鬥」。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

戰鬥藍21日舉行「北北基反惡罷造勢大會」，台中市長盧秀燕也現身，痛批總統賴清德3種「鬥」，她呼籲支持者726出來投「不同意」，阻止民進黨對人民的政治追殺。對此，民進黨台中立委何欣純今（22日）反問盧秀燕，「妳挺造假嗎？」盧最近才說過，有錯認錯就好，希望她能身體力行，並告訴國民黨主席朱立倫，有錯認錯就好。

盧秀燕昨日下午現身台北榮星花園，參加戰鬥藍舉辦的「北北基反惡罷造勢大會」，她致詞時痛批賴清德3種「鬥」，包含鬥國民黨立委、鬥縣市政府、鬥租屋族。她還提到，在野黨4月26日才上街頭抵抗民進黨的無惡不作，6月21日又上街頭，就是因為「官逼民反」，因為民進黨天怒人怨。

對此，何欣純今日表示，近期台南、台北地檢署起訴書證實，國民黨地方黨部大量偽造連署書，偽造比例甚至達96%，她非常不解，盧市長還敢提到426全黨挺造假的遊行，「盧市長，妳挺造假嗎？」

何欣純認為，民主政治裡，所有政治人物本應經過民意檢視，國民黨地方黨部之前假公民團體要罷免她時，她也多次明白表示，願意接受民意檢視。罷免是公民權利行使，也是民主最重要的體現，「我要問盧市長，妳反民主嗎？」

何欣純指出，大家都看得到大罷免是公民團體發動的，是志工在街頭一份、一份連署書的收，絕對不是民進黨所主導，建議國民黨應該要虛心反思，何以掌握了立法院才1年就引起如此大的民怨。

何欣純說，盧秀燕最近才說過，有錯認錯就好，也希望她能身體力行，請她好好的跟朱立倫說有錯認錯就好。

▲▼民進黨立委何欣純。（圖／翻攝立委何欣純臉書）

▲民進黨立委何欣純問盧秀燕，挺造假嗎？（圖／翻攝立委何欣純臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 3321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／熱帶低壓！估24小時內成颱風聖帕　最新路徑曝
快訊／伊朗致函聯合國　要求召開安理會緊急會議
快訊／國家警報響　大雷雨炸6縣市
板橋25年餐廳歇業　在地驚：也太突然
川普空襲伊朗核設施！打擊地、全球反應一次看
77歲吊車運將輾斃19歲女騎士！　家屬哀傷抵二殯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盼盧秀燕身體力行「有錯認錯」　何欣純：妳挺造假連署嗎？

總統府：賴清德即時掌握中東情勢變化　下令跟各方友盟保持聯繫

陳冠廷：西方武器系統全面凌駕伊朗　台灣應採購驗證有效系統

白中央委員現身海峽論壇　黃國昌急喊「不代表黨」：交中評會處理

酸「團結十講」是「鬥爭十講」　黃國昌：賴清德心口不一

吳怡農批不辦初選恐政權崩潰　王鴻薇諷：賴清德黨內都溝通不良

遺憾藍白批「團結十講」　綠提1事：盼為國家利益團結

揭賴清德「團結十講」兩手策略　柯志恩：口蜜腹劍為大罷免催票

遭冒名製造衝突　罷團「大安強強滾」：有心人士勿混淆視聽

賴清德為大罷免啟動「團結十講」？　朱立倫：只團結他個人權力

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【超狂禮物】李珠珢粉絲大手筆驚喜！直接送農夫Labubu寵上天

【北市嚴重車禍】吊車右轉輾亡騎士　2機車肉身攔停也挨撞

【詐騙集團傻眼回應】她假裝出車禍　對方秒問：那先給我卡號？

ELVA is back！ 蕭亞軒復出「大秀鉛筆腿」

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

盼盧秀燕身體力行「有錯認錯」　何欣純：妳挺造假連署嗎？

總統府：賴清德即時掌握中東情勢變化　下令跟各方友盟保持聯繫

陳冠廷：西方武器系統全面凌駕伊朗　台灣應採購驗證有效系統

白中央委員現身海峽論壇　黃國昌急喊「不代表黨」：交中評會處理

酸「團結十講」是「鬥爭十講」　黃國昌：賴清德心口不一

吳怡農批不辦初選恐政權崩潰　王鴻薇諷：賴清德黨內都溝通不良

遺憾藍白批「團結十講」　綠提1事：盼為國家利益團結

揭賴清德「團結十講」兩手策略　柯志恩：口蜜腹劍為大罷免催票

遭冒名製造衝突　罷團「大安強強滾」：有心人士勿混淆視聽

賴清德為大罷免啟動「團結十講」？　朱立倫：只團結他個人權力

輝達落腳北士科！「這一幕」驚呆房產專家：台灣人好瘋狂

快訊／台南安南區鐵皮工廠大火！　3人受困陽台陸續救出　

青年就業難　中國興起「全職乖孫」新職業

很多男生做錯！醫示警：洗GG用「這類清潔劑」小心發炎

隧道內連續遭2機車逆向撞上！新中橫易肇事路段曝　警加強取締

快訊／又有熱帶低壓！估24小時內成颱聖帕　最新路徑曝

男乘客狂遞名片　前空姐曝「經濟艙直接丟掉」：年薪400萬↑再給

頑皮橘貓咬爛「整包衛生棉」　奶音賣萌奴才捨不得罵

亞洲最大無肉市集登場！2千人台中健走　響應「無肉生活革命」

大谷翔平明登板「右肩瘀青變深紫色」　湖人送他一籃嬰兒用品

【精準打擊】以軍炸伊朗核設施　空中轟炸瞬間曝

政治熱門新聞

林亮君報案遭裸照威脅！　噁男囂張勒索148萬嗆「出境就散布」

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

謝龍介拚反罷免　宣稱通過領不到普發1萬「明年稅金多繳1萬」

大罷免大無效！15萬份連署違規　羅智強：檢調何時搜索民進黨部？

726罷免投票　掀旅外台人返鄉投票潮

中選會曝「罷免票樣式」　罷免人姓名於同意、不同意2欄下方

海鯤號遭「艇體變形」訊息戰攻擊　操作傳播鏈一次看

總統府：賴清德即時掌握中東情勢變化　下令跟各方友盟保持聯繫

美女發言人吳怡萱「要當媽了」　曝已4個月：親身體驗才知辛苦

7／26罷免投票假你能放？選區一次看

5000人湧進榮星花園！　盧秀燕批賴清德「3鬥」：連黨內都要鬥

張凱鈞赴海峽論壇惹議　黃國昌切割：不代表黨

柯建銘開示726投票成真　中選會說明日期選擇理由

陳冠廷：西方武器系統全面凌駕伊朗　台灣應採購驗證有效系統

更多熱門

相關新聞

諷賴清德是「鬥爭十講」　黃國昌更想談這事

諷賴清德是「鬥爭十講」　黃國昌更想談這事

總統賴清德今（22日）起啟動「團結國家十講」，就不同主題說明國家目前面臨的挑戰與政府因應政策。對此，民眾黨主席黃國昌大酸，賴清德就職至今全都是用嘴巴在團結，實則動用司法檢調追殺政敵，團結十講根本是鬥爭十講，賴清德心口不一。

藍白批「團結十講」　綠遺憾：盼為國家利益團結

藍白批「團結十講」　綠遺憾：盼為國家利益團結

柯志恩揭賴清德「團結十講」　大玩兩手策略

柯志恩揭賴清德「團結十講」　大玩兩手策略

遭冒名製造衝突　大安強強滾急發聲明

遭冒名製造衝突　大安強強滾急發聲明

鄭正鈐喊禁得起司法檢驗　律師：說謊不打草稿

鄭正鈐喊禁得起司法檢驗　律師：說謊不打草稿

關鍵字：

大罷免盧秀燕何欣純偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

「如果川普打伊朗就切雞雞」台​投資專家糗了

出國返台注意！行李藏2物秒罰500萬

許瑋甯挺孕肚暖喊：Happy birthday My son

伊朗外長：保留一切選項捍衛主權

ANKER行動電源召回7型號：立即停用

長輩跟團人生首出國　卻變機場一日遊

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

可能有雙颱！　最新預測曝

汪小菲、Mandy現身萬豪酒店婚禮

即／川普：美軍成功空襲「伊朗3核設施」

新衣別直接穿！醫揭恐怖內幕　業者認證

豆輪不是豆製品！菜販揭原料「熱量爆表」

買3.7萬筆電竟是展示機！順發3C道歉再挨轟

63歲馬景濤直播突昏倒「後腦重擊地面」！事發畫面曝

輾斃19歲女騎士！77歲駕駛：早上頭暈

更多

最夯影音

更多

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面