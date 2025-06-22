盼盧秀燕身體力行「有錯認錯」　何欣純：妳挺造假連署嗎？

▲台中市長盧秀燕21日出席北北基反惡罷團結大會，痛批賴清德3種「鬥」。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

戰鬥藍21日舉行「北北基反惡罷造勢大會」，台中市長盧秀燕也現身，痛批總統賴清德3種「鬥」，她呼籲支持者726出來投「不同意」，阻止民進黨對人民的政治追殺。對此，民進黨台中立委何欣純今（22日）反問盧秀燕，「妳挺造假嗎？」盧最近才說過，有錯認錯就好，希望她能身體力行，並告訴國民黨主席朱立倫，有錯認錯就好。

盧秀燕昨日下午現身台北榮星花園，參加戰鬥藍舉辦的「北北基反惡罷造勢大會」，她致詞時痛批賴清德3種「鬥」，包含鬥國民黨立委、鬥縣市政府、鬥租屋族。她還提到，在野黨4月26日才上街頭抵抗民進黨的無惡不作，6月21日又上街頭，就是因為「官逼民反」，因為民進黨天怒人怨。

對此，何欣純今日表示，近期台南、台北地檢署起訴書證實，國民黨地方黨部大量偽造連署書，偽造比例甚至達96%，她非常不解，盧市長還敢提到426全黨挺造假的遊行，「盧市長，妳挺造假嗎？」

何欣純認為，民主政治裡，所有政治人物本應經過民意檢視，國民黨地方黨部之前假公民團體要罷免她時，她也多次明白表示，願意接受民意檢視。罷免是公民權利行使，也是民主最重要的體現，「我要問盧市長，妳反民主嗎？」

何欣純指出，大家都看得到大罷免是公民團體發動的，是志工在街頭一份、一份連署書的收，絕對不是民進黨所主導，建議國民黨應該要虛心反思，何以掌握了立法院才1年就引起如此大的民怨。

何欣純說，盧秀燕最近才說過，有錯認錯就好，也希望她能身體力行，請她好好的跟朱立倫說有錯認錯就好。

▲民進黨立委何欣純問盧秀燕，挺造假嗎？（圖／翻攝立委何欣純臉書）