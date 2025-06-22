遭冒名製造衝突　罷團「大安強強滾」：有心人士勿混淆視聽

▲「大安強強滾」呼籲，有心人士勿冒名混淆視聽。（圖／翻攝臉書粉專「大安強強滾 - 罷免羅智強」）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免邁入三階熱戰之際，近來冒出各種攻擊罷免方的事件，包括論節目主持人李正皓遭人潑辣椒水，市議員林亮君遭裸照勒索威脅。罷免國民黨立委羅智強團體「大安強強滾」21日深夜則發布緊急聲明表示，接獲警方來電，有民眾假借罷團名義與人發生衝突。「大安強強滾」強調，罷團行動一向依法進行，且志工皆有明確識別，無涉任何衝突，請與團隊無關人士勿假借名義、混淆視聽，製造社會不安。

「大安強強滾」昨（21日）晚在臉書發布緊急聲明強調，晚間7時至7時45分，罷團在通化夜市進行合法街頭宣傳，呼籲大家7月26日出門投票，同意罷免羅智強，全程有警方陪同，志工也皆穿著「橘色大安強強滾背心」，身分清楚、行動合法。

不過，「大安強強滾」指出，活動結束後，團隊接獲大安分局來電，指稱有2名民眾拿著罷團文宣，假借其名義與人發生衝突。

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「大安強強滾」嚴正聲明，罷團行動一向依法進行，且志工皆有明確識別，無涉任何衝突，請與團隊無關人士勿假借名義、混淆視聽，製造社會不安。罷免是正當的公民權利，罷團會持續理性、堅定地推動問責行動。