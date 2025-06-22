鄭正鈐喊禁得起司法檢驗　他查判決結果驚呆：都敗訴

▲針對涉嫌收受中資等指控，國民黨立委鄭正鈐強調，本身絕對禁得起司法檢驗。（資料照／記者劉昌松攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨新竹立委鄭正鈐日前遭前助理爆料，曾傳送政府檔案給大陸國台辦，還涉嫌浮報助理薪資、未依規定投保勞健保等，被新竹市「雙罷免」總部發言人林志潔告發，目前高檢署依法分案偵辦；而鄭正鈐則強調，本身絕對禁得起司法檢驗。不過，律師黃帝穎今（22日）就大酸，簡直說謊不打草稿，司法院裁判書顯示鄭正鈐從地院到最高法院都敗訴。

林志潔和罷團領銜人戴振博日前依鄭正鈐前助理吹哨提供證據，到台北地檢署告發鄭正鈐涉犯貪污治罪條例、侵占公益款項、反滲透法等罪。鄭正鈐喊冤回應，指控子虛烏有，他本身絕對禁得起司法檢驗，也將不再姑息類似事件，會依法提起訴訟，捍衛自身清白。高等檢察署證實，目前已經主動分案調查，簽分「他」字案調查，鄭正鈐列為被告偵辦。

▲林志潔（中）與戴振博（右）、律師陳又新（左）到北檢告發鄭正鈐接受中資等罪。（資料照／記者劉昌松攝）

對此，黃帝穎今日在臉書表示，他好奇鄭正鈐在司法有哪些檢驗，結果一查判決令人震驚，司法院裁判書查詢，可見鄭正鈐從地院到最高法院都敗訴，鄭正鈐根本禁不起司法檢驗。

黃帝穎指出，鄭正鈐官司纏身多年，如今又被前助理吹哨指控涉嫌暗通大陸國台辦，因此被告貪污及反滲透法等犯罪，且多個判決顯示鄭正鈐禁不起司法檢驗，更證立新竹市民罷免鄭正鈐的必要與正當。

▲黃帝穎查鄭正鈐判決結果。（圖／翻攝黃帝穎臉書）

▲黃帝穎查鄭正鈐判決結果，發現都敗訴。（圖／翻攝黃帝穎臉書）

▲黃帝穎查鄭正鈐判決結果。（圖／翻攝黃帝穎臉書）