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酸「團結十講」是「鬥爭十講」　黃國昌：賴清德心口不一

▲▼民眾黨主席黃國昌出席「成吉思汗全國健美公開賽」觀摩賽事。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席黃國昌批賴清德「團結十講」根本是「鬥爭十講」。（圖／民眾黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德今（22日）起啟動「團結國家十講」，就不同主題說明國家目前面臨的挑戰與政府因應政策。對此，民眾黨主席黃國昌大酸，賴清德就職至今全都是用嘴巴在團結，實則動用司法檢調追殺政敵，「團結十講」根本是「鬥爭十講」，賴清德心口不一。

針對賴清德將啟動「團結國家十講」，黃國昌上午出席「成吉思汗全國健美公開賽」觀摩賽事時受訪表示，讓台灣人民比較遺憾的是，賴清德從去年520就職以來，到目前為止，「全部都是用嘴巴在做團結」，實際上是動用司法檢調追殺政敵，用民進黨對在野黨啟動無差別的罷免。

黃國昌認為，過去1年讓台灣社會更對立、更衝突、更分裂，正當民進黨所控制的中選會，一如民進黨團總召柯建銘預告，要在7月26日舉行大罷免投票之際，賴清德發動所謂的「團結十講」，事實上正確定性應該是「鬥爭十講」。

黃國昌批評，嘴巴上喊團結，實際作為是繼續鬥爭在野黨、分化台灣社會。更可笑的是，民進黨發言人說，賴清德的國安簡報在野黨主席不聽，所以報告給台灣人民聽。「奇怪，國安專報是機敏資訊，這不是也是民進黨說的嗎？怎麼現在突然可以報告給全國人民聽喔？」

黃國昌痛斥，賴清德心口不一、徹底的雙標再次清楚展現在全體國人面前，身為民眾黨主席，他要說，真的要談，就談人民關心的10件大事，為了促進國家團結、台灣社會和諧，「我非常樂於跟賴總統針對人民關心的10件大事公開對談」，讓賴清德好好面對自己過去這一年多來，執政成績的一片蒼白、不管人民百姓痛苦，只顧民進黨要繼續奪權、奪錢，有這樣的政府、總統，台灣人民別無選擇，只能靠自己站出來拯救台灣。

媒體追問，民眾黨未來也會宣講反制？黃國昌指出，民眾黨從去年到現在，一直積極和台灣人民進行對話，重要的公共議題永遠站在第一線，跟台灣公民社會報告民眾黨的立場。

黃國昌說，接下來到8月23日核三延役公投前，民眾黨在全國各個地方，針對台灣能源政策如何提供全國人民穩定、可負擔電力，不要繼續讓台電這個金雞母，每年虧損好幾百億，讓民進黨政府威脅人民，「不用人民的稅金來補貼台電，我們就要漲電價」。

黃國昌強調，針對這些重要的民生議題，及不讓民進黨發動的國內政治內戰繼續撕裂台灣社會，繼續癱瘓在野黨監督政府的能力，阻止民進黨走回一黨專政獨裁的老路，民眾黨絕對會站在第一線，跟所有台灣人民一起奮戰到底。

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