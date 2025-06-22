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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭賴清德「團結十講」兩手策略　柯志恩：口蜜腹劍為大罷免催票

▲▼國民黨智庫 賴清德就職一週年執政滿意度民意調查記者會 朱立倫 柯志恩 許宇甄 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免投票將於7月26日正式登場，總統賴清德宣布今（22日）開始，會在各大社團進行「團結國家十講」，讓團結成為台灣最堅實的防線。國民黨立委柯志恩諷刺表示，果然一切按民進黨立院黨團總召柯建銘的劇本演出，「最後總統將大登場」，而賴此舉宣稱是社會對話、凝聚共識，實則為大罷免動員催票，這種兩手策略是赤裸裸的謊言與欺騙。

柯志恩指出，賴總統要開始舉辦十場「團結」演說，一切都如柯建銘的劇本演出，最後由總統大登場；她認為，賴此舉口說「強化國家團結」，實則以「團結」為糖衣，包藏肅清異己、消滅在野的毒藥，宣稱社會對話、凝聚共識，實則為大罷免動員催票，這種口蜜腹劍、面善心狠的兩手策略，正是赤裸裸的謊言與欺騙。

柯志恩續指，最令她感到不齒的是，迄今府院黨敢做卻不敢當，天天把大罷免掛嘴巴，所有大絕招盡出，從卓內閣下鄉宣講還不夠，如今再請本尊粉墨登場，只要有腦袋的任何人都知道民進黨就是大罷免的主謀；柯直言，賴貴為一國元首，竟配合演出十場政治動員與鬥爭的戲碼，還大言不慚打著「團結」的旗號，宛如披著「團結」的羊皮，卻是暗謀「吞噬羊群」的惡狼，實在讓中間選民、知識分子和多數民眾唾棄這群演技拙劣的權力飢渴者。

柯志恩感嘆，賴清德「對民主的堅定承諾」如今安在？當年以救人為志的賴清德醫師，其仁心仁德是否亦已消失不見﹖如今站在權力高峰上的總統，不再是醫治國家的良醫，而是戴上「權力魔戒」之後迷失自我、忘卻初衷與理想；理智被剛愎淹沒，謙卑被傲慢取代，不願傾聽人民的聲音，企圖壓制所有反對聲音，更要把在野黨全面肅清，只想用話術催眠基本盤，召喚追隨者充當剷除異己的工具。「請問賴總統，你有用心治理國家嗎﹖你真的愛國家、愛人民嗎？」

最後，柯志恩仍呼籲賴總統停止這場荒謬的「假團結、真撕裂」大爛戲，收起政治清算的屠刀，謹記行醫救人的初衷，真正關懷民生疾苦，勿再讓國家墜入分裂與仇恨的深淵。

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