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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遺憾藍白批「團結十講」　綠提1事：盼為國家利益團結

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德將啟動「團結國家十講」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德今（22日）起啟動「團結國家十講」。不過，民眾黨主席黃國昌就大酸是「鬥爭十講」，國民黨主席朱立倫則批評民進黨在唱雙簧、團結他個人權力。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，總統目標是團結台灣所有人，這也是為何週三邀請他們進行國安簡報。他認為，就算政治立場不同，只要有共同目標就可以團結，就像藍白總統大選撕破臉後，在立院又藍白合，期盼大家可以為了國家利益團結在一起。

民進黨台北市議員林亮君和民進黨發言人吳崢今（22日）上午赴松江市場，替罷免國民黨立委王鴻薇催票。針對藍白批評賴清德團結十講，吳崢表示，賴清德今晚開始團結十講，目的也在臉書講得非常清楚，針對台灣當前面臨國內外各種挑戰和局勢，包括國安、經濟、AI、科技發展等，直接面對面跟人民報告溝通，讓大家了解政府目標、團結台灣，這是總統責任也是當前最重要的工作。

吳崢認為，朱立倫、黃國昌的發言讓人遺憾，總統目標是團結台灣所有人，包括在野黨、在野黨主席，這也是為何週三本來邀請朱、黃到總統府進行國安簡報、閉門國安會商。

吳崢也遺憾在野黨主席各自的政治盤算，無論是朱立倫主張更廣、方方面面都談，還是黃國昌認為國安以外的事項要直播，種種政治性前提下，很可惜會商無法成案。其實如同過去講的，就算政治立場不同，只要有共同目標就可以團結，像藍白前年在總統大選時，因整合問題撕破臉，現在在立院為了杯葛民進黨又團結。

吳崢認為，我們都是台灣人，台灣面臨中國軍事威脅、外部情勢變動等共同挑戰，總統希望因應目標，確保台灣安全、團結朝野政黨，遺憾藍白各自有利益盤算，沒有團結。他也期盼，大家可以為了國家利益團結在一起。

而針對5件藍委罷免案，民進黨有和協助？吳崢指出，5個選區黨公職持續蒐集補件連署書。他也提到，前天中選會公告726有24個罷藍委投票，現在立場、方針是不分第一波、第二波投票，也沒有精準、重點罷區，就是31個國民黨立委選區全力衝刺。

吳崢強調，大罷免不是針對個別選區藍委的行動，而是台灣公民社會對過去一年來，藍白主導國會亂象，用罷免票說不，是跨選區、全國性的。越來越多選區跟民眾呼籲投下這張罷免同意票的重要性，帶動大罷免氣勢、拉動投票率，因此現階段每個選區會支援，不會放棄任何選區。

吳崢也提到，台中江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒，新店羅明才，新竹縣林思銘補件還在衝刺中，拜託大家站出來。

▲▼民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人吳崢期盼，朝野能為了國家利益而團結。（資料照／民進黨提供）

另外，民防智庫「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農20日在臉書發文表示，2026年縣市長候選人提名辦法，民進黨執政一任的縣市長，不辦初選，由黨徵召現任者參選連任；民進黨沒有執政的縣市（包括台北市）也不辦理初選，由黨徵詢協調後徵召。他批評，這個決議否定了公平公開的競爭，它將阻礙政黨未來的發展。期盼黨中央再做進一步的思考與評估。

吳崢回應，其實這次初選辦法，民進黨也是比照往例，有套行之有年且相當成熟的初選辦法。站在黨發言人也是黨員身分，希望大家對黨部制度有信心。

吳崢指出，吳怡農是優秀同事，過去也是黨部透過徵召方式，讓有國內外優秀經驗的人，用徵召方式參選立委。因此無論是民調還是徵召，都有相對應機制為國舉才，希望大家對黨部提名機制有信心。

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