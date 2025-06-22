路透：以色列不願等川普兩周　恐獨自打擊伊朗核設施

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普日前表示，將在兩周內決定是否介入以色列與伊朗的戰爭，但外媒引述兩名知情人士報導，以色列官員已向美方表達不願等待的立場，可能在川普做出決定前就對伊朗關鍵核設施展開單方面攻擊。消息指出，美以高層21日通話氣氛緊張，雙方對行動時機出現重大分歧。

據路透社了解，參與通話的以色列官員包括總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長卡茲（Israel Katz）與國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）。他們對美方表示，福爾多（Fordow）核設施深埋於地底，屬伊朗核計畫核心，若要摧毀，只有美國具備足夠威力的武器能達成。以方擔憂，一旦錯失先機，將難以再次取得打擊該設施的機會。

美國方面則由副總統范斯（JD Vance）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）出席通話。消息人士透露，范斯主張美國不應捲入衝突，警告以色列可能將美國拖入戰爭。以方則反駁，認為等待兩周將導致戰略損失。

儘管納坦雅胡對外曾表示不排除單獨出手的可能性，但未對具體行動細節鬆口。四名消息人士指出，儘管風險存在，但以色列目前在伊朗多數地區掌握空優，加上美方猶疑，促使以色列傾向加速軍事行動。