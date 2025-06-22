　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：以色列不願等川普兩周　恐獨自打擊伊朗核設施

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普日前表示，將在兩周內決定是否介入以色列與伊朗的戰爭，但外媒引述兩名知情人士報導，以色列官員已向美方表達不願等待的立場，可能在川普做出決定前就對伊朗關鍵核設施展開單方面攻擊。消息指出，美以高層21日通話氣氛緊張，雙方對行動時機出現重大分歧。

據路透社了解，參與通話的以色列官員包括總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長卡茲（Israel Katz）與國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）。他們對美方表示，福爾多（Fordow）核設施深埋於地底，屬伊朗核計畫核心，若要摧毀，只有美國具備足夠威力的武器能達成。以方擔憂，一旦錯失先機，將難以再次取得打擊該設施的機會。

美國方面則由副總統范斯（JD Vance）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）出席通話。消息人士透露，范斯主張美國不應捲入衝突，警告以色列可能將美國拖入戰爭。以方則反駁，認為等待兩周將導致戰略損失。

儘管納坦雅胡對外曾表示不排除單獨出手的可能性，但未對具體行動細節鬆口。四名消息人士指出，儘管風險存在，但以色列目前在伊朗多數地區掌握空優，加上美方猶疑，促使以色列傾向加速軍事行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 2 8125 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍B-2轟炸機　調動至關島
可能有雙颱！　最新預測曝
快訊／北海道外海今晨規模6地震　深度僅10公里
林亮君報案遭裸照威脅　嫌勒索148萬嗆「出境就散布」
變天！　雨區擴大時間曝
快訊／漁港「汽車衝落海」！男無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗警告：軍援以色列「等同協助侵略」　將成合法攻擊目標

路透：以色列不願等川普兩周　恐獨自打擊伊朗核設施

停火才有對話！　伊朗外長：願複製「2015年核協議」模式化解衝突

快訊／北海道外海今晨規模6極淺地震！　深度僅10公里

美國盼亞洲盟友追隨歐洲　擴大國防支出GDP占比至5%

B-2轟炸機調動至關島！　外界緊盯美軍是否介入以伊衝突

紐時：伊朗最高領袖選定3名可能接班人　藏掩體隨時準備「殉道」

哥倫比亞「女浩克」遭鐵鎚重擊致死　丈夫也現場身亡

歷史性一步！英國下議院通過「安樂死」法案　患者免出國求死

快訊／巴西載22人熱氣球墜毀至少8死　「空中起火」高速砸向地面

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【超狂禮物】李珠珢粉絲大手筆驚喜！直接送農夫Labubu寵上天

【北市嚴重車禍】吊車右轉輾亡騎士　2機車肉身攔停也挨撞

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【詐騙集團傻眼回應】她假裝出車禍　對方秒問：那先給我卡號？

ELVA is back！ 蕭亞軒復出「大秀鉛筆腿」

伊朗警告：軍援以色列「等同協助侵略」　將成合法攻擊目標

路透：以色列不願等川普兩周　恐獨自打擊伊朗核設施

停火才有對話！　伊朗外長：願複製「2015年核協議」模式化解衝突

快訊／北海道外海今晨規模6極淺地震！　深度僅10公里

美國盼亞洲盟友追隨歐洲　擴大國防支出GDP占比至5%

B-2轟炸機調動至關島！　外界緊盯美軍是否介入以伊衝突

紐時：伊朗最高領袖選定3名可能接班人　藏掩體隨時準備「殉道」

哥倫比亞「女浩克」遭鐵鎚重擊致死　丈夫也現場身亡

歷史性一步！英國下議院通過「安樂死」法案　患者免出國求死

快訊／巴西載22人熱氣球墜毀至少8死　「空中起火」高速砸向地面

《戀人》黃真英私吞880萬「工作拖8年擺爛」！　遭提告需全吐出來

伊朗警告：軍援以色列「等同協助侵略」　將成合法攻擊目標

金控創辦五家族　啟動世代接班

AI時代「思考力」危機　不只失去「動腦機會」更是「判斷能力」

路透：以色列不願等川普兩周　恐獨自打擊伊朗核設施

停火才有對話！　伊朗外長：願複製「2015年核協議」模式化解衝突

3大「清淡陷阱」食物　醫：越吃越胖！

快訊／北海道外海今晨規模6極淺地震！　深度僅10公里

林亮君報案遭裸照威脅！　噁男囂張勒索148萬嗆「出境就散布」

中遠海運散運近一年訂造90艘散裝船　對市場影響看舊船汰換速度

【快關窗！】樹林汽車模具工廠大火！ 濃煙竄至新莊板橋

國際熱門新聞

伊朗仍能折磨以色列　最後籌碼曝光

55歲爸娶17歲兒子未婚妻　媽崩潰

「女浩克」遭重擊致死　夫疑自戕亡

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

快訊／巴西載22人熱氣球墜毀至少8死

普丁喊烏克蘭都是我們的　澤倫斯基回應

快訊／北海道外海今晨規模6極淺地震！　深度僅10公里

「熱氣球求婚」淪惡夢　孕婦噴飛墜亡

B-2轟炸機調動至關島！　外界緊盯美軍是否介入以伊衝突

濟州航空空難179人慘死　韓警刑事立案究責

英國下議院通過「安樂死」法案！

川普要求增加國防支出　日方震怒會議臨時喊卡

紐時：伊朗最高領袖選定3名可能接班人　藏掩體隨時準備「殉道」

明日花綺羅凌晨發聲！　揭與「周鶴年性交易」真相

更多熱門

相關新聞

伊朗外長：願複製2015年核協議模式化解衝突

伊朗外長：願複製2015年核協議模式化解衝突

以色列與伊朗衝突升溫之際，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）透過國營媒體表示，德黑蘭當局準備好透過談判解決當前危機，並可能重啟類似2015年核協議的外交機制，但前提是以色列必須先停止攻擊。

美國盼亞洲盟友追隨歐洲　擴大國防支出GDP占比至5%

美國盼亞洲盟友追隨歐洲　擴大國防支出GDP占比至5%

B-2轟炸機調動至關島！　外界緊盯美軍是否介入以伊衝突

B-2轟炸機調動至關島！　外界緊盯美軍是否介入以伊衝突

紐時：伊朗最高領袖選定3名可能接班人　藏掩體隨時準備「殉道」

紐時：伊朗最高領袖選定3名可能接班人　藏掩體隨時準備「殉道」

要以色列停手很難　川普：歐洲幫不上忙

要以色列停手很難　川普：歐洲幫不上忙

關鍵字：

以色列川普美國伊朗核設施

讀者迴響

熱門新聞

ANKER行動電源召回7型號：立即停用

輾斃19歲女騎士！77歲駕駛：早上頭暈

快訊／主持人突宣布蔡依林登大巨蛋！　主辦緊急聲明：一時口誤

買3.7萬筆電竟是展示機！順發3C道歉再挨轟

LINE「1族群」7月將收不到訊息！　官方公告：快更新

蹦闆《拳願2》怒退錢拒錄　孫生IG反嗆大頭症

汪小菲、Mandy現身萬豪酒店婚禮

女大生控遭合租室友性侵！法官判他無罪

嘉義轎車自撞　夫妻1死1重傷昏迷

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

出國返台注意！行李藏2物秒罰500萬

天才女科學家IQ140「進AV界做研究」

變天！　雨區擴大時間曝

不爽手機被沒收　高職男畢業前夕水果刀弒母

女高中生失蹤2週！竟和已婚倉管男私奔

更多

最夯影音

更多

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面