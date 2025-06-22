美國盼亞洲盟友追隨歐洲　擴大國防支出GDP占比至5%

▲美國國防部五角大廈。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國國防部21日表示，亞洲盟邦應仿效歐洲，擴大國防支出對國內生產毛額（GDP）的占比至5%，這也是川普政府在第二任期內首度對整個亞太地區提出具體軍費目標。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）稍早曾指出，預計6月24日至25日在荷蘭海牙舉行的北約峰會上，歐洲－大西洋盟國可能會同意設定新的國防開支標準，即GDP的5%為總目標，其中3.5%用於軍事採購、1.5%投入國防基礎建設。

美方此番擴大要求至印太地區，將使日本首相石破茂與韓國總統李在明在峰會中面臨進一步增支壓力。日本、韓國、澳洲與紐西蘭是北約在印太的四個正式夥伴，統稱「IP4」。

英國《金融時報》（Financial Times）日前報導，川普政府已要求日本將原先擬定的國防支出上限從GDP的3%提高至3.5%。此舉促使日方取消原訂7月1日於華府舉行的日美年度「2+2」高層安全會談，會中原預計由美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與日本外務、防衛大臣對談。

對於該消息，美國國防部首席發言人帕尼爾（Sean Parnell）接受《日經亞洲》（Nikkei Asia）訪問時表示，「歐洲盟國已為全球同盟樹立標準，亞洲盟友也應加速跟上，包括達到國防支出占GDP 5%的目標。」

帕尼爾補充道，「考量中國日益增強的軍事能力，以及北韓持續發展核武與飛彈，亞太地區的盟邦有必要迅速行動，提升國防投資規模與速度，這是一種合理的期待。」