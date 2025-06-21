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現在要以色列停手很難！　川普：歐洲「幫不上忙」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普認為歐洲對中東戰火幫不上忙。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普20日表示，現在要以色列停止對伊朗的戰爭，並且促成兩國直接談判，將是「非常困難的」，而且歐洲根本幫不上忙。

川普受訪時指出，「我認為現在提出這樣的要求（要求以色列停火）非常困難」，因為以色列正處於上風，而非居於劣勢。他或許會「視情況」支持停火，但恐怕難以實現，因為「就戰事而言，以色列表現不錯，伊朗的情況就糟糕了一點。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在日內瓦與英國、德國、法國及歐盟外長會談，成為以色列13日動武以來，該國首次與西方面對面接觸。

▲▼伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿拉奇與歐洲外長會面。（圖／達志影像／美聯社）

2名歐洲外交官員向美媒Axios透露，伊朗談判態度比以往更加開放，討論內容不只核計畫，還包括飛彈計畫、區域代理人網絡、對俄軍事協助、被伊朗拘留的歐洲公民等。不過阿拉奇表示，只要以色列繼續軍事行動，該國就不會跟美國直接談判。

CNN等外媒則指出，日內瓦外長會談結束後，伊朗表示不可能放棄鈾濃縮能力，也不會接受美國提出的「零濃縮」要求，僅願意遵守類似2015年核子協議的架構限制鈾濃縮，伊朗國防能力「不在談判範圍內」。不過，德黑蘭同意與英德法3國及歐盟進一步談判。

不過，儘管歐洲會前曾與華府協調立場，川普仍對此大潑冷水，「伊朗不想跟歐洲談，想跟我們談。歐洲在這件事幫不上忙。」

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