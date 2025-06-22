紐時：伊朗最高領袖選定3名可能接班人　藏掩體隨時準備「殉道」

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美媒21日引述3名伊朗官員指出，面對以色列日益頻繁的打擊與暗殺威脅，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）目前已避入掩體，並指定3名教士為潛在接班人，預作最壞打算。現年86歲的哈米尼自1989年起擔任最高領袖，近年健康狀況與戰爭壓力讓繼位問題成為伊朗政權核心關切。

《紐約時報》指出，伊朗情報與安全部門已全面下令，包括所有高階政府官員及軍事指揮官都需轉入地下設施避難，以防成為下一波攻擊目標。為避免追蹤與竊聽，伊朗當局也要求官員停止使用手機與電子設備，哈米尼則只透過一名他最信任的幕僚對外溝通軍政事務。

雖然以色列連日空襲摧毀伊朗部分軍事指揮網絡，但伊朗官員與外交人士皆表示，整體指揮鏈依然維持運作，政治高層也未出現動搖或內訌跡象。《紐時》同時引述異議媒體「伊朗國際」的說法指出，哈米尼本月13日空襲爆發後，與家人一同撤往德黑蘭東北部拉維贊（Lavizan）地下避難所，不過此消息尚無官方證實。

知情人士透露，哈米尼深知自己身處暗殺威脅之中，並將此種情形視為一種「殉道」。他盼在離世後能平穩交接政權，避免伊朗陷入因領導真空導致的混亂與內鬥，以維護其政治遺產與政權穩定。

根據伊朗憲政程序，一旦哈米尼逝世，將由「專家會議」（Assembly of Experts）從其指定的3名人選中選出下一任最高領袖。報導強調，這3人並不包含哈米尼的兒子穆吉塔巴（Mojtaba），儘管他身為神職人員且與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切；過去外界曾盛傳穆吉塔巴為接班熱門人選，這次排除或將對外釋出去家族化、保政權穩的政治訊號。