B-2轟炸機調動至關島！　外界緊盯美軍是否介入以伊衝突

▲美軍B-2幽靈轟炸機。（圖／翻攝自美國空軍官網）



記者張靖榕／綜合報導

以色列與伊朗持續交戰之際，美國總統川普正評估是否加入以色列對伊朗的攻擊行動。外媒引述2名美國官員報導指出，美軍正調動B-2戰略轟炸機前往關島，但目前尚無法確認此舉是否與中東局勢升溫有關。這項部署動作引發外界對美國可能參戰的高度關注。

路透社報導，以色列自本月13日對伊朗展開先制打擊以來，戰火已進入第2周，主要針對伊朗的核武與飛彈設施。川普19日向媒體表示，他將在兩周內決定是否採取進一步軍事行動。作為以色列最親密的盟友，美國的立場與行動動向成為國際關注焦點。

B-2隱形轟炸機可搭載美軍重量最高達3萬磅的GBU-57巨型鑽地炸彈，具備精準摧毀深層地下目標的能力，被譽為「碉堡剋星」。專家指出，這款武器對伊朗包括福爾多（Fordow）在內的地下核設施構成實質威脅。

報導指出，2名美國官員皆要求匿名，並未透露此次調動涉及多少架B-2轟炸機。其中一位官員指出，現階段尚未接獲進一步部署至戰區的命令。美國五角大廈截至目前尚未回應路透社的詢問。

川普預定於美東時間21日晚間自紐澤西州返回白宮，參加由國安會主導的會議。過去川普已多次公開表示，「伊朗不能擁有核武」，重申其長期對伊朗核子野心的強硬立場。

伊朗方面則一再強調，其核計畫僅用於和平用途，特別是能源發展，並否認正進行任何軍事化武器研發。隨著美軍動作升溫與總統決策時間點接近，中東局勢未來幾周恐將面臨更大不確定性。