基隆免費語言治療中心揭牌　謝國樑推「先行介入」機制

▲解家長焦慮！基隆首創「語言治療先行介入」，免等待期直接服務遲緩童。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升早療服務能量，強化語言發展遲緩幼童的照護資源，基隆市政府今（17）日正式啟動「先行介入專業服務機制」，由市長謝國樑、立法委員林沛祥共同揭牌，宣布「基隆市語言治療中心」正式成立。中心設置於中正區衛生所，提供尚未進入醫療體系的幼童免費語言治療服務，盼讓更多孩子在黃金期內獲得即時專業協助。

謝國樑表示，自己作為父親，也曾陪伴孩子經歷學習緩慢的歷程，深知家長在等待專業資源時的焦慮與無助。他感性指出，說話對大人而言或許稀鬆平常，但對某些孩子來說，說出一句話卻可能需要一整年的努力；語言治療中心的成立，就是希望能提供及時專業的介入，在等待醫療資源的空窗期中，也不錯失療育的黃金期。

立法委員林沛祥表示，語言發展關乎孩子整體心理與社會互動發展，若未及早處理，恐對自信與情緒造成影響。他也指出，在少子化時代，更應善用公部門力量減輕家庭負擔，協助孩子健康成長，未來將持續協助市府爭取中央資源，打造更完善的兒童療育網絡。

衛生局長張賢政指出，許多家長反映等待語言治療資源動輒數月，對家長與孩子而言都是沉重壓力。市府因此啟動「先行介入」措施，指派專業語言治療師進駐，優先協助尚在醫療等待期的孩子，透過早期療育降低長期障礙風險。他強調，未來也將持續檢討與優化中心的運作流程，確保服務品質穩定提升。

張賢政補充，目前設籍基隆市、經基隆市兒童發展聯合評估中心醫師評估有語言治療需求，且尚在醫療等待期的幼童，皆可憑診斷證明或綜合報告書申請進入該中心，審查通過者將儘速安排專業治療時段。

謝國樑強調，盼語言治療中心讓每個孩子都能在成長路上獲得必要支持，穩健邁步，勇敢表達；未來市府也將整合更多資源，持續擴充療育服務，打造對兒童更友善的健康城市。